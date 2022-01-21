Где во Всеволожском районе покататься на коньках

Более ста открытых ледовых площадок работают на территории Ленинградской области для жителей и гостей региона. Во Всеволожском районе «звучно резать лед коньками» можно на бесплатных муниципальных катках разных поселений.

Во Всеволожске каток работает на Юбилейной площади в будние дни с 15.00 до 22.00, в выходные с 10.00 до 22.00.

В г.п. им. Свердлова каток залит по адресу: Западный пр. у дома 4 (хоккейная коробка). Режим работы: вторник – воскресенье с 16.00 до 22.00.

В дер. Новое Девяткино каток залит на ул. Спортивная и работает ежедневно с 10.00 до 21.00.

В д. Агалатово каток залит по адресу: д. 162 – возле Агалатовского центра образования. Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

В Колтушском поселении каток работает в Разметелево – возле Разметелевской средней образовательной школы. Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

В г. Мурино каток работает на ул. Оборонная, д. 26 с 10.00 до 21.00.

В пос. Романовка каток работает у ДК «Свеча» (д. 20) с 10.00 до 21.00.

В пос. Дубровка каток работает на ул. Первой Пятилетки с 10.00 до 21.00.

В Заневском поселеним катки залиты в дер. Кудрово на ул. Березовая, д. 1 (режим работы: с 10.00 до 21.00) и в Янино 1 на ул. Новая, д. 19 (режим работы: с 10.00 до 21.00).

В пос. Бугры каток работает на ул. Зеленая, д. 1 с 10.00 до 21.00.

В пос. Токсово каток работает на ул. Привокзальная, д. 22 – 24 (хоккейная коробка) с 10.00 до 21.00.