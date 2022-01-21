Безотходное производство ликвидирует свалки

«Мы захлебнемся в ТКО», – предупреждая о риске мусорного коллапса, говорят эксперты. Они считают, что выход из тупика выложен через комплексы по переработке мусора. В противном случае вконец замусоренные просторы могут спешно стать декорациями для сценария о фильме про апокалипсис. Но любая идея строительства мусороперерабатывающих комплексов вызывают общественный резонанс.

Час икс настал. Везти мусор некуда

Об утилизации и переработке ТКО говорили неоднократно. До 2024 года в 47-м регионе планируется закрыть восемь объектов, где производилось захоронение ТКО, в том числе полигоны «ЭКО-Плант», «Лель-ЭКО», «Профспецтранс», ЗАО «Промотходы» («Северная Самарка»), «Новый Свет – ЭКО», ООО «Полигон ТБО», ООО «Благоустройство» и «Авто-Беркут». Только три полигона из перечисленных суммарно принимали 1,3 – 2 млн тонн бытового мусора из Петербурга ежегодно.

Объем отходов, которые производят Ленинградская область и Северная столица, составляет порядка 2,5 млн. тонн в год. Плохо пахнущий “клондайк” продолжает разрастаться, а возведение новых объектов по переработке, утилизации и размещению ТКО, запланированное на 2020 – 2021 годы, буксует. Самый простой способ утилизации – построить заводы-зажигалки на границе Петербурга и Ленинградской области. Но, как считают в правительстве, это было бы весьма опрометчиво.

– «Мусорная» проблема досталась мне по наследству, – комментируя утилизацию отходов, сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Некоторым полигонам на территории нашего региона почти полвека. Они практически исчерпали свой ресурс и грозят экологической катастрофой. Один из карьеров в Ленинградской области стал причиной заболачивания окрестности. Ситуацию усугубляет Санкт-Петербург, который поставляет ТКО на территорию Ленинградской области в разы больше. Поэтому, справедливости ради, надо отметить, эту нелегкую задачу два субъекта должны решать сообща. Первым шагом на реализации масштабного проекта станет строительство перерабатывающих комплексов «Невским экологическим оператором».

По словам губернатора, оптимальный вариант заключается в применении финского опыта утилизации.

– Такой метод допускает строительство заводов в городах и населенных пунктах, – отметил глава 47-го региона. – Сегодня это самая мощная и умная система по сортировке и переработке бытовых отходов в высококачественное топливо SRF. Но окончательное решение о строительстве будет принято после ряда важных экспертиз. Некоторые против такого подхода. Но мы готовы сесть с ними за стол переговоров и выслушать конструктивные предложения. К сожалению, люди, которые то и дело твердят о закрытии полигонов, категорически против мусороперарабатывающих комплексов. Вот и выходит, палка о двух концах…

Где найти консенсус?

…Понятно, что проблемы «мусорного клондайка» разводят жителей и инициаторов строительства по разные стороны мусорного полигона. Народ активно возмущается и выражает свое «фи». Жителям областей и регионов не до европейских стандартов. Бывает, что люди выступают категорически против пагубной практики «рекультивации» мусорных карьеров. Вот и получается так, что жители, которые выступают за закрытие полигонов, одновременно являются противниками строительства мусороперерабатывающих заводов.

«Как убедить народ в необходимости строительства?» – спросила у Владимира Путина журналист областного новостного издания.

– Этот вопрос лучше задать губернатору Ленинградской области, – ответил президент. – Со своей стороны отмечу, что, конечно, нужно объяснить людям экономическую и экологическую целесообразность строительства таких предприятий, показать, как работают эти заводы. Аналогичные объекты успешно функционируют в центре крупных городов-миллиоников, к примеру в Японии. Благодаря таким комплексам открываются новые рабочие места, повышается уровень заработной платы. Надо идти по этому пути, тогда, уверен, консенсус будет найден.

Напомним, что в Ленинградской области уже утверждена новая территориальная схема по обращению и переработке ТКО. Этот документ регламентирует, где будет перерабатываться мусор. Согласно планам областных чиновников отходы поедут в Ломоносовский, Выборгский и Всеволожский районы. В последнем современный комплекс по переработке планируют построить в поселке Дубровка. Речь идет о выработанном песчаном карьере площадью в 126 га со съездом на Мурманское шоссе. Мощность завода 600 тысяч тонн в год. Там же расположится полигон, на котором планируют складировать так называемые «хвосты». Продуктом переработки мусора в Дубровке станет SRF-топливо. Строительством займется АО «Невский экологический оператор».

– Эта местность историческая, где надо работать особенно и внимательно, – считает директор музея «Невский пятачок» Александр Осипов. – Инициаторам строительства нельзя вести себя как слон в посудной лавке. Следует тщательно рассмотреть ситуацию.

– Мы изучили мировой опыт, – уверяет директор АО «Невский экологический оператор» Екатерина Горшкова. – Завод полностью будет соответствовать современным и высокотехнологичным требованиям. Такие комплексы безопасны для населения, проживающего как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области. Ускорить строительство подобного предприятия возможно, только если провести экспертизу строительства. Людей пугает потенциальное соседство с любыми объектами, которые связаны со сферой переработки отходов.

«Клондайк» для предприимчивых

Как отмечают в «НЭО», сейчас все сводится к тому, что отходы поступают на переполненные полигоны, которые в ближайшее время исчерпают все свои мощности. Если не создать современную мусороперерабатывающую инфраструктуру, потом будут серьезные проблемы.

Тем временем в Ленинградской области к 2023 году планируется, что на переработку будет поступать до 75% ТКО. К 2024 году эта цифра составит 80%. Обновленная территориальная схема обращения с отходами Ленинградской области доработана и утверждена после прохождения общественных обсуждений, которые длились в общей сложности со 2 ноября по 16 декабря, с учетом предложений и замечаний профильных органов и экспертов в сфере экологии и охраны окружающей среды.

Достижение ключевых показателей предполагается через реализацию современных инвестиционных проектов, предполагающих глубокую переработку отходов. Если мусора много, то быстрее окупятся инвестиции в строительство завода. Это клондайк для предпринимателей, ведь на свалках много вторсырья: бумаги, пластика, металла.

В последнее время все чаще звучат мнения ещё об одной не менее инновационной технологии для получения света и тепла – биогазе. Например, племенной завод «Первомайский» в Приозерском районе реализовал совместно с финнами проект по переработке отходов животноводства. В сутки предприятие генерирует до 140 кВт электроэнергии. Во Всеволожском районе фермерские хозяйства приветствуют такой опыт и думают о его применении на своих сельхозпредприятиях. Подогревают интерес наших аграриев к биогазовым проектам и высокие тарифы на энергоносители. И хотя по крайней мере 50 лет нефть, уголь и газ являются самыми потребляемыми видами топлива, эпоха альтернативных источников, которые составят экономическую конкуренцию на рынке, неминуемо приближается.

Во всём мире давно уже научились получать из простого навоза драгоценный биогаз, который с удовольствием применяют для бытовых нужд, обогрева домов и приготовления пищи. И, что удивительно, в Китае извлекать из навоза биогаз научились еще в Средневековье, все новое – это хорошо забытое старое, надо только им не пренебрегать. Пока этот вопрос решается, свалки разрастаются. Сейчас специалисты предлагают развернуть вектор современной «мусорной реформы» на 180 градусов. А именно переосмыслить ее философию: мусор – это не катастрофа. Это источник денег.

Ирэн Овсепян