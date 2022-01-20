Жители Всеволожского района стали чаще жениться

Управление ЗАГС администрации Всеволожского района подвело итоги минувшего, 2021 года. По мнению руководителя Юлии Шемякиной, год выдался непростым и по некоторым показателям отличался от предыдущего – как в лучшую, так и в худшую сторону.

Так, значительно увеличилось число зарегистрированных браков – марш Мендельсона в стенах Всеволожского ЗАГСа в 2021 году звучал 890 раз, а в 2020-м – 687, то есть в районе стало на 203 молодых семьи больше.

Увы, больше стало и разводов – в прошлом году брак расторгли 1207 человек, а в позапрошлом – на 57 семейных пар меньше.

За прошедший 2021 год сотрудники Всеволожского ЗАГСа выдали 3564 свидетельства о рождении, что на 20 больше, чем в 2020-м. Молодым родителям нравятся как простые русские имена, так и редкие, звучные и яркие. У девочек самым популярным в минувшем году стало имя София. С большим отрывом за ним следуют Анастасия, Аделина, Есения, Ева и Ясмина. У мальчиков в 2021-м на первое место вышел Артем, на втором месте оказался прошлогодний лидер Александр. За ними следуют Кирилл, Михаил, Григорий и Иван.

К сожалению, пандемия внесла свои печальные коррективы в статистику смертности – в прошлом году умерли 5547 жителей Всеволожского района, и это на 1067 человек больше, чем за предыдущий отчетный период.

За установлением отцовства в органы ЗАГС Всеволожского района обратился 471 человек, 43 человека оформили усыновление и удочерение, 359 человек поменяли фамилии и имена.

По просьбе руководителя Всеволожского ЗАГСа Юлии Шемякиной мы сообщаем нашим читателям и всем жителям района, что заявление о перемене имени/фамилии граждане Российской Федерации могут подать в любой орган записи актов гражданского состояния на территории страны, а не только по месту регистрации. Так, например, во Всеволожском ЗАГСе в связи с загруженностью такие заявления принимаются к рассмотрению только в апреле.

Помимо регистрации семь основных видов записей актов гражданского состояния – браков, рождений, смертей, разводов, перемены имени, установления отцовства и усыновления – основная работа сотрудников Управления ЗАГС связана с архивом, в котором имеется более двух тысяч книг, сформированных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния с 1926 года и по настоящее время. Актовые записи хранятся в органах ЗАГС 100 лет, затем передаются в исторический архив на постоянное хранение.

В настоящее время регистрация актов гражданского состояния производится на электронных носителях, но старые бумажные архивы бережно сохраняются.

Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина