Губернатор Ленобласти поздравил ветерана из Сертолово с 95-летием

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил с 95-летием труженицу тыла и ветерана труда Марию Курнышеву из Сертолово. Пенсионерка почти всю жизнь прожила во Всеволожском районе. Глава региона пожелал ветерану крепкого здоровья и бодрости духа. Имениннице подарили на юбилей цветы, бытовую технику для кухни и многое другое.

«Марии Ивановне – 95! Труженица тыла, общественница и сейчас поддерживает и организует сертоловских ветеранов», — написал губернатор Ленобласти на странице в соцсети Instagram.

За красивой датой много чего вспоминается – удачи, успех и глубокие разочарования… Но, как считает юбилярша, это естественный процесс. Главное – жизнь продолжается. Вот уже более 30 лет Мария Курнышева работает в Совете ветеранов Сертолово. В кругу близких и родных людей Мария Ивановна поделилась воспоминаниями: рассказала об испытаниях, которые легли на её хрупкие плечи в годы войны, о людях, с которыми встретилась за время своей активной общественной работы.

– Я – ребенок войны, – не раз в интервью говорила Мария Курнышева. – Родилась в 1925 году. Время тогда было тяжелое, жили впроголодь. Знаете, до сих пор сердце щемит от тех воспоминаний. Во время войны трудилась пахарем. После Победы окончила педагогический техникум и долгие годы работала логопедом в разных детсадах Сертолово.

Отметим, что труженица тыла стояла у истоков организации и стала почётным членом Ленинградской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

Ирэн Овсепян

Фото «Петербургский рубеж»