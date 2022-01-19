Самая красивая студентка России живет во Всеволожском районе

В нашем районе проживает девушка, которая в 2021 году завоевала титул «Мисс Студенчество России». Её зовут Маргарита Голубева. Сейчас ей 20 лет, она обучается на третьем курсе Российской таможенной академии на факультете таможенного дела.

Жительница посёлка Токсово, Маргарита Голубева, родилась в многодетной семье, где является старшим ребёнком. Очень рано проявила творческие способности, с пяти лет стала заниматься вокалом. К настоящему моменту является лауреатом многочисленных вокальных конкурсов. Помимо этого, увлекается танцами и экстремальными видами спорта – девушка любит стрельбу и мотокроссы. В Российской таможенной академии она заняла активную общественную позицию. Маргарита ведёт свою рубрику в местном студенческом медиацентре и является старостой курса.

В прошлом году Маргарита Голубева опробовала свои силы на Всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мистер и Мисс студенчество 2021». Конкурс проходил в три этапа: вузовский, региональный и всероссийский. Финальный этап ожидаемо оказался самым сложным и проходил почти неделю. В него были включены соревнования по знанию отечественной истории и русских традиций, конкурс видеопрезентаций, интеллектуальный конкурс «Моя профессия», театрализованное представление в национальных костюмах, творческий конкурс, а также – дефиле в вечерних костюмах. На творческом конкурсе Маргарита Голубева поразила жюри прекрасным исполнением песни «Нас бьют, мы летаем».

В результате до последнего этапа дошло только 70 студентов и студенток из разных уголков страны. Финальный аккорд проходил в Москве 22 ноября. Интрига сохранялась до последней минуты. Сначала Маргарите Голубевой надели на голову корону как одной из семи победительниц в номинации «Мисс Грация». Но после этого её ожидала вторая корона. На последней минуте финала, который демонстрировался в онлайн-режиме на всю Россию, Маргарита Голубева была признана победительницей Всероссийского конкурса.

Надо добавить, что Маргарита Голубева уже неоднократно снималась в фильмах и в сериалах. Как вокалистка она активно пропагандирует русский фольклор. И после завоевания титула «Мисс Студенчество России» она планирует продолжить сниматься в кино и участвовать в творческих конкурсах.

Людмила Однобокова

Фото из архива конкурса