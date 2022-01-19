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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Православные христиане отпраздновали Крещение Господне

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Традиционно 19 января во всех храмах Выборгской епархии в целом и в храмах Всеволожского благочиния в частности в этот день состоялась Божественная литургия, после которой все желающие смогли набрать освящённой воды, считающейся целебной.

А за день до этого по всей России начались традиционные крещенские купания. В Санкт-Петербурге для общего пользования была оборудована 21 иордань, а в Ленинградской области были оборудованы 28 купелей, в частности во Всеволожском районе – в Токсово и Колтушах.

Безопасность в местах проведения крещенских купаний обеспечивали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники Госинспекции по маломерным судам, представители Всероссийского общества спасения на водах, а также бригады скорой помощи и полиции. Все мероприятия проходили при соблюдении требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Владимир Шемшученко
Фото Антона Ляпина

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