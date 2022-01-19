Обманутым дольщикам Ленобласти пообещали очередное новоселье

В правительстве Ленинградской области разработали план восстановления прав пострадавших дольщиков. Документ представлен губернатору Александру Дрозденко.

Новый, 2022 год встречает пострадавших от недобросовестных застройщиков очередными обещаниями. Решение затянувшейся проблемы должно завершиться хэппи-эндом в течение двух лет, то есть к концу 2023 года. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский.

Согласно предложенному плану дома-долгострои будут восстанавливать, привлекая инвесторов из числа стабильно работающих в регионе застройщиков, готовых взяться за завершение проблемных объектов. Помимо этого, будут использованы механизмы федерального Фонда развития территорий (ранее – Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства).

Как сообщил Евгений Барановский, для каждого проблемного объекта определены источники финансирования и механизмы работы.

– Необходимо начиная с 20 января провести штабы с дольщиками и подробно разъяснить принятые решения по каждому проблемному объекту, ― дал поручение строительному блоку Александр Дрозденко. В дальнейшем губернатор поручил четко контролировать сроки и позитивную динамику.

Кажется, что наконец-то обманутые дольщики смогут выдохнуть и вдохнуть с облегчением. Но пока реальные участники к обещаниям относятся настороженно, отмечая при этом, что за последние годы их не отфутболивают из высоких кабинетов, относятся с пониманием, внимательно слушают и пытаются помочь.

– У тех, кто обобрал нас, нет ничего святого, – эмоционально рассказывает одна из пострадавших. – Обещали райскую жизнь, только застройщики устроили ее не нам, а себе. Даже не знаем, как поступить в этой непростой ситуации. Продали свое жилье, решили купить большую квартиру. Но эйфория первых дней разбилась о суровую действительность. История имела печальный конец. Теперь остались без денег и без крова. Даже детей прописать негде. Сколько таблеток валидола приняла – не сосчитать. Куда ни кинь – везде западня.

В 2021 году благодаря планомерной работе правительства Ленинградской области были восстановлены права около восьми тысяч граждан: достроены и введены в эксплуатацию 27 долгостроев, выплачены компенсации дольщикам 12 домов. К сожалению, в прошлом году единый реестр проблемных объектов пополнился новыми долгостроями. Среди них и те, в которых нет договоров долевого участия. Например, только застройщик ИСК «Константа» содержит в себе 30 небольших коттеджей без ДДУ. Убежден, что в ближайшее время такие объекты будут исключены из ЕРПО.

Всего в Ленинградской области зарегистрировано 237 проблемных объектов. В 2021 году из единого реестра удалили 29 домов, а 52 объекта, в которых нет договоров долевого участия, будут исключены из реестра. Согласно справке, которую приводит администрация Ленобласти, в 2022 году Фонд развития территорий будет вести достройку 50 проблемных домов. Далее Фонду планируется передать еще более 20 домов. Инвесторы, привлеченные правительством региона, достраивают 28 объектов.

Тем временем Ленинградская область стала лидером среди российских регионов по вводу жилья. В прошлом году было сдано 3,3 миллиона квадратных метров. С использованием эскроу-счетов на территории региона реализуется 214 проектов многоквартирных домов жилой площадью более 2 млн. кв. м. Только за последний год количество застройщиков, работающих по новым правилам, увеличилось на 65 %. Впрочем, как поясняют эксперты рынка жилой недвижимости, высокие показатели Ленобласти в основном обеспечил спрос со стороны петербуржцев.

Ирэн ОВСЕПЯН