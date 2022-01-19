В Сертолово открылась новая школа на 825 мест

Сегодня, 19 января, губернатор Ленинградской области проинспектировал новую школу в Сертолово. Учебное заведение открылось в понедельник. Школа рассчитана на 825 учеников.

– Новый год начался ударно, – заявил глава 47-го региона. – Постараемся сохранить высокие темпы строительства. Планируем ежегодно открывать до 12 детских садов и 7 школ. Однако высокие темпы строительства без федерального финансирования не удержать. Поэтому регион постарается принять участие в проектах «Стимул» и «Образование».

Школа оснащена современным компьютерным и информационно-коммуникационным оборудованием. В учреждении оборудованы три компьютерных класса. Фойе, холлы и коридоры обеспечены мебелью для отдыха обучающихся, а также информационными панелями, сенсорными киосками, которые планируется объединить единой информационной системой. Все компьютеры в школе объединены в единую локальную сеть с высокоскоростным подключением к интернету. Современный актовый зал на 428 мест оснащен всем необходимым мультимедиа- и музыкальным оборудованием, в том числе рояль и два синтезатора.

В учреждении создана безбарьерная среда ― условия для малоподвижных детей с ОВЗ и детей-инвалидов. За счет имеющегося пандуса, поручней на лестничных пролетах, а также лифта для них обеспечен физический доступ во все необходимые помещения для получения качественного образования.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина