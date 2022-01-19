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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко осмотрел здание пожарного депо в Сертолово

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Сегодня, 19 января, глава 47-го региона осмотрел пожарную часть № 100 «Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы» (Леноблпожспас) в Сертолово.

Здание пожарного депо в городе Сертолово построено и введено в эксплуатацию в 2021 году за счет средств бюджета Ленинградской области. Фактическая численность штата части 71 человек. На вооружении находится 4 единицы основной техники: 3 пожарные автоцистерны и 1 пожарная автолестница. На территории части, оборудованной всей необходимой современной техникой, есть учебно-тренировочная база для совершенствования огнеборцами необходимых навыков.

Только за последние полгода пожарные этой службы выезжали на тушение возгораний 110 раз. В ходе оперативных действий было спасено 36 человек. Всего выездов, включающих в себя пожары, ложные вызовы, помощь при ДТП и другую помощь населению было в общей сложности 397.

Отметим, что 13 января сотрудникам пожарной части вручили награды за оперативную реакцию и работу по подвозу воды для котельных, оказавшихся в зоне аварии инженерных сетей. Накануне Нового года пожарные за несколько суток подвезли в автоцистернах более 50 тонн, что помогло сохранить отопление для нескольких многоквартирных домов.

Ирэн Овсепян
Фото Антона Ляпина

 

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