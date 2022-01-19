Восемьдесят минут тишины

18 января исполнилось 78 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Ленинградская область в этот день чествовала героев, совершивших прорыв блокады – проходили митинги и памятные акции, а на берегу Невы выпустили дымовой триколор. Однако с этой датой связана и другая годовщина – в 2022-м исполняется 80 лет Блокадной симфонии Дмитрия Шостаковича.

Культурная жизнь не прекращалась в Ленинграде ни на один день. Даже в блокаду в городе прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. Она запечатлела героическую борьбу советского народа с фашизмом, стала музыкальным памятником военных лет и сыграла значительную роль в сплочении антифашистских сил.

Советский композитор и пианист Дмитрий Шостакович начал работу над знаменитой Блокадной симфонией еще до начала Великой Отечественной войны, а заканчивал произведение уже во время блокады. Почти месяц композитор находился в осажденном городе, а 1 октября его эвакуировали в Куйбышев (ныне Самара). Именно там в конце декабря 1941 года он и закончил работу над симфонией. В июле 1942 года партитуру специальным самолетом доставили в осажденный город. Летчик Василий Литвинов прорвался сквозь огонь вражеских зениток, пройдя самый опасный отрезок пути над Ладогой. Но когда вез партитуру в Радиокомитет, попал под обстрел и был ранен. Однако задание выполнил. Четыре драгоценные тетради были доставлены.

Билеты в Филармонию раскупили мгновенно. За несколько недель до концерта музыкантов отозвали из воинской части, куда их положили в госпиталь, чтобы они отыграли симфонию, не упав в голодный обморок. 9 августа 1942 года в белоколонном зале Филармонии яблоку было негде упасть. Дирижера Карла Элиасберга встречали овацией. Дирижер поднял палочку, и в зал ворвались неслыханные ранее звуки. Когда оркестр отзвучал, зал вскочил в едином порыве и долго аплодировал стоя. У людей по щекам текли слезы… А Карл Ильич удивлялся, почему немцы сегодня не стреляли? Немцы как раз стреляли, точнее пытались расстрелять Филармонию. Командующий Ленинградским фронтом Леонид Говоров отдал приказ артиллеристам подавлять вражеские орудия самым интенсивным огнем. Дирижеру, оркестру и слушателям было подарено 80 минут тишины. Пока звучала музыка, воздушной тревоги не было. Симфонию транслировали по громкоговорителям, ее слушали и в наших, и в немецких окопах.

Музыка помогла людям выжить в осажденном городе, стала символом жизни и придавала жителям сил. Музыканты играли в холодном зале, играли великую музыку, дающую веру в то, что наш город, наша культура непобедимы. Блокада продемонстрировала не только чудеса мужества, стойкости, героизма защитников, но и показала чудеса человеческого духа. Нравственный подвиг жителей блокадного Ленинграда навсегда останется в сердцах будущих поколений.

Лариса СТЕПАНОВА, почетный гражданин города Всеволожска

Елена ОСИПОВА, председатель Совета ветеранов ОВО по Всеволожскому району