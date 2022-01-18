Сотни спортсменов приняли участие в «суровом забеге» по Колтушским холмам

В Санкт-Петербурге открыл свой сезон Hard Trail Сup 2022 года. Легкоатлетический забег по пересеченной местности будет состоять из семи этапов, три из которых пройдут во Всеволожском районе.

16 января состоялся первый этап в Суоранде. Следующий этап намечен на 13 февраля в Токсово. И завершит сезон седьмой этап, который пройдет в октябре в окрестностях Лемболова.

В минувшее воскресенье, 16 января, на Колтушских холмах возле Суоранды собралось 387 участников. Им предложили пробежать 7 километров по заснеженному лесу. Затем состоялся «Dogtrail» (бег с собаками на привязи) – тоже на 7 километров, и детские забеги на 500 метров и на 1 километр. Несмотря на трудности, восторгов было много, тем более что бежать надо было по Колтушским холмам, а там – великолепные виды, красивейший лес и замерзшие озёра.

Отметим, что «Dogtrail» на 7 километров выиграл Артём Макаров, который представлял Клуб ездовых собак «Югория». По нашим данным, этот клуб базируется в Янино-2. Забег без собак на 7 километров среди мужчин и женщин выиграли представители Санкт-Петербурга.

Теперь мы будем ждать 13 февраля, когда эти экстремальные соревнования можно будет увидеть в Токсово.

Для справки: Hard Trail Сup – это легкоатлетический забег, особенность заключается в том, что дистанция проходит по пересечённой местности. То есть участники бегут не по ровному асфальту, а по обычным лесным тропам, где есть перепады высот (крутые холмы и ямы). Какие только эпитеты ни прикрепились к этому виду спорта: и «суровый забег», и «бег через природу», и «соревнование на выносливость», и даже – «приключенческая гонка».

Людмила Однобокова

Фото группы «HARD TRAIL | Hard Adventure» в соцсети «ВКонтакте»