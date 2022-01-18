Ковид меняет тактику: кандидат медицинских наук рассказал о новых методах лечения, вакцине и мутациях вируса

Вот уже более двух лет мир живёт в новой реальности, связанной с распространением эпидемии коронавируса. Одни считают, что со временем COVID-19 станет чем-то вроде обычной простуды. Другие напоминают о страшных «волнах» заболеваемости людей, связанных с появлением всё новых и новых штаммов вируса и их стремительного распространения, что, как оказалось, стало трагической реальностью. В течение прошедшего года человечество более-менее успешно боролось со штаммом «дельта», а в этом году на людей навалилась новая напасть – штамм «омикрон», обладающий значительной контагиозностью в сравнении с предыдущими.

Сегодня на вопросы «В.в.» отвечает обозреватель журнала «Здоровье», кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь им. акад. Н.Н. Бурденко Минобороны России» Алексей Фёдоров.

– С начала пандемии прошло более двух лет. Что нового мы узнали о вирусе, кроме того, что он мутирует?

– Структура вируса была детально описана в первые месяцы пандемии, сейчас этот штамм принято называть уханьским. Неприятной новостью оказалась его способность к дальнейшим мутациям, в результате чего третий эпидемиологический подъём заболеваемости (третья волна) оказался неожиданно мощным. Но главная загадка связана не с самим вирусом, а с реакцией на него иммунной системы у некоторых людей. Что является причиной развития у части заболевших выраженной аутоиммунной реакции, которую называют цитокиновым штормом, до сих пор неясно. А ведь именно это является причиной тяжёлого течения COVID-19 и летальных исходов.

– Почему наши вакцины Запад регистрировать не хочет? Что-то с ними не так: не проведено достаточное количество исследований, или это исключительно недобросовестная конкуренция?

– На сегодняшний день из трёх наших вакцин информацию о проведённых исследованиях с достаточным количеством испытуемых предоставили только разработчики «Спутника V». Лишь по этой вакцине есть публикации в серьёзных научных изданиях. В то же время европейский регулятор не спешит пускать её на свой рынок. Настораживает, что заявления о том, что российская вакцина не получит одобрения в Европейском союзе, начали звучать от европейских чиновников ещё в самом начале процесса разработки, когда не было ясно, удастся ли получить эффективный препарат и наладить его массовое производство. Это наводит на подозрения о недобросовестной конкуренции, о том, что решение было принято заранее и не зависит от реальных характеристик препарата. С другой стороны, сначала необходимо полностью удовлетворить потребность в вакцине на внутреннем рынке, и лишь потом налаживать экспорт.

– Есть ли у коронавируса отличительная черта, особый симптом, который позволяет сразу же заподозрить заражение COVID-19 и его модификациями?

– Своего рода визитной карточкой заболевания стала потеря обоняния, которая развивается у более чем 90% заболевших. Обычно это происходит на 3 – 5 день болезни, человек может не ощущать запахи в течение нескольких дней или недель, у каждого врача сегодня есть примеры, когда обоняние исчезало на несколько месяцев. Симптом яркий и необычный – ранее мы не сталкивались с вирусными инфекциями, которые бы так избирательно «выключали» один из наших органов чувств.

– Если ПЦР-тест дал отрицательный результат, а в крови оказалось много антител, о чём это говорит? Какому анализу нужно больше доверять? Или перепроверять нужно и то и другое?

– Наличие антител говорит об острой фазе болезни (иммуноглобулины M) или перенесённом ранее COVID-19 (иммуноглобулины G). Мазок ПЦР выявляет наличие вируса в носоглотке и на миндалинах. В любом анализе важно соблюсти технику забора материала, его хранения и правил транспортировки, методичность исполнения. При условии, что всё было сделано верно, каждый из этих анализов в случае положительного результата свидетельствует об инфицировании человека новым коронавирусом.

– Как-то можно проверить, работает ли иммунитет после вакцинации?

– Для того чтобы оценить напряжённость иммунитета после вакцинации, надо не ранее чем через 2 недели после введения второй дозы вакцины сдать количественный анализ крови на антитела. Количественный означает, что будет получена точная цифра концентрации антител, а не просто их наличие или отсутствие. Ещё одна важная деталь – сдавать необходимо анализ на иммуноглобулины G к S-белку, именно этот анализ предназначен для тех, кто вакцинировался. Повышение уровня антител в 3 и более раза относительно верхней границы нормы говорит о формировании гуморального иммунитета к коронавирусной инфекции.

– В прошлом году количество смертей превысило предыдущие показатели. Все силы бросили в «красные зоны» и на вакцинацию, а другие болезни в достаточном количестве просто не лечили? Или это отложенные последствия ковида?

– К сожалению, на сегодняшний день эти цифры ещё больше возросли. Кроме того, большинство специалистов сходятся во мнении, что почти вся избыточная смертность 2020 – 2021 гг. года связана с COVID-19. Ведь в число умерших вошли только больные, погибшие от специфического поражения лёгких, то, что называют коронавирусной пневмонией. Но коварная инфекция имеет много проявлений, инфаркты, инсульты, тромбоэмболии, происходившие в этот период, нередко были обусловлены тем же коронавирусом. Но условно шли в другую статистику, даже при наличии положительного ПЦР-теста. Что касается плановой помощи, то зачастую оказывать её становилось невозможно технически – заболевал персонал отделений, постоянно возникали очаги инфекции в медицинских учреждениях, что вынуждало выводить отделения в простой. Находиться в больнице становилось опасно для пациента, и там, где это было возможно, оказание плановой медпомощи переносили на период, когда вспышка спадала.

– Что нового в лечении ковида появилось в последнее время?

– За прошедшие два года, в которые человечество, если так можно сказать, свыклось с ковидом, пришло понимание болезни. Стало ясно, что поражение лёгких – это не пневмония, а последствия микротромбозов и аутоиммунного воспаления, и на амбулаторном этапе не нужны антибиотики. Основа лечения – это разжижение крови для профилактики тромбозов и назначение гормонов при развитии аутоиммунного воспаления. В случае развития цитокинового шторма единственный вариант спасения – назначить мощный иммуносупрессор, который ударит по своему же иммунитету, но поможет затормозить воспаление. В настоящее время врачи и учёные во всём мире продолжают поиск новых методов лечения этого коварного заболевания.

– Проходит ли ковид бесследно или вызывает серьезные нарушения работы различных органов?

– Мы продолжаем накапливать и анализировать эту информацию. В зарубежной печати распространен термин постковид, объединяющий различные последствия перенесённого коронавируса. Наиболее часто люди жалуются на снижение переносимости нагрузок, вялость, апатию. А не так давно учёные доказали – после ковида могут снижаться когнитивные функции (внимание, память), замедляется мозговая деятельность. Главный вопрос, который волнует учёных, – насколько долго могут сохраняться эти изменения.

– Сколько, на ваш взгляд, мы будем ещё носить маски, соблюдать дистанцию и побаиваться ближнего своего?

– Если бы не появились новые мутации вируса, пандемия вполне могла бы закончиться летом 2021-го, после очередного эпидемиологического подъёма. Новые штаммы осложнили ситуацию, переболевшие стали заболевать повторно, снизилась эффективность вакцинации, хотя вакцина доказанно защищает от тяжелого течения заболевания и смерти. Тем не менее формирование коллективного иммунитета было отложено. Чтобы следующая волна стала последней, во время ближайшего спада заболеваемости нам необходимо привить как можно большее количество людей, лишь в этом случае есть шанс на завершение пандемии в ближайшее время.

Беседовал Владимир ШЕМШУЧЕНКО