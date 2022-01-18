В Агалатовском поселении докупят снегоуборочную технику

Для жителей Агалатовского поселения снежная зима стала настоящей проблемой. Расположенные вдоль региональных трасс тротуары регулярно оказываются засыпанными в ходе расчистки дорог. Для уборки снега с тротуаров поселению необходима компактная коммунальная техника.

Этот и другие насущные вопросы были подняты на встрече главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского с главой администрации Агалатовского поселения Андреем Васютиным.

Чтобы решить «снежную» проблему и сделать жизнь агалатовских пешеходов комфортнее и безопаснее, технопарк поселения будет дополнен соответствующей техникой. Коммунальные бобкаты помогут не только расчистить тротуары, которые одновременно являются центральными улицами деревень, но и поддерживать в порядке узкие проезды. Район обещал оказать поселению финансовую поддержку для приобретения техники.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»