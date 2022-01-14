Самый большой дом в России расположен в Кудрово

А вы знаете, что в городе Кудрово находится самый большой по числу квартир дом во всей России? Расположен он на Областной улице и по праву носит присвоенный ему номер 1.

Дом представляет собой жилой комплекс, состоящий из примыкающих друг к другу разновысотных зданий от 18 до 25 этажей, образующих во внутреннем пространстве замкнутый двор-лабиринт. В жилом комплексе имеются 35 подъездов, 3708 квартир и не то 27, не то 29 нежилых помещений. Его длина по периметру составляет 990 метров. Если предположить, что в каждой квартире проживает хотя бы по два человека, то общая численность населения дома-гиганта составляет около семи с половиной тысяч жителей. По данным застройщика, дом рассчитан на 9200 человек – эти жители могли бы заселить небольшой город.

Первым на феноменальный дом обратил внимание известный видеоблогер-урбанист Илья Варламов, и с его нелегкой руки в нашей речи всплыло давно забытое слово «человейник». Однако по-настоящему знаменитым чудо-дом стал после того, как один из пользователей популярнейшего американского социально-новостного канала опубликовал несколько фотографий вышеупомянутого жилого комплекса, смело утверждая, что в нем одновременно проживает более 18 тысяч человек. В первый же день пост собрал около 50 тысяч лайков, а в комментариях к нему развернулось бешеное соревнование в остроумии – пользователи вовсю строили предположения о трудностях жизни в таком густонаселенном доме.

Вообще, районам высотных застроек принято цеплять обидные прозвища – тот же «человейник», «гетто», «зона» и так далее. Урбанисты обожают их ругать, социологи обожают проводить там свои исследования, не без основания считая, что кварталы высоток являются общественным срезом новой, молодой России.

Журналисты «Всеволожских вестей» решили воочию убедиться, так ли уж страшен кудровский гигант, как его малюют блогеры, а заодно узнать о нем мнение жителей, обитающих в знаменитом на всю страну доме.

Действительно, масштабы комплекса зданий впечатляют – глазом не охватить и камерой не зафиксировать его грандиозный размер. Последние этажи можно увидеть, только далеко запрокинув голову, – они теряются в сером мареве зимнего неба. Но вот ощущения сурового давления, депрессивности, казенщины, на которое упирают хулители высоток, – его нет. Не возникло.

Обойдя дом по периметру, мы поняли, что встроенные помещения первого этажа отданы под «коммерцию», – удалось насчитать не менее семи продуктовых магазинов, три салона красоты, несколько кафе. Также был замечен цветочный салон, магазин строительных товаров, аптека, какая-то «наливайка», компьютерный клуб. Во дворе обнаружился мини-маркет, магазин зоотоваров, магазин канцтоваров и товаров для детей, барбершоп и пункт выдачи онлайн-заказов – и это в одном здании.

Впрочем, процветают здесь не только коммерческие предприятия – в доме находятся детское и взрослое поликлинические отделения, отделение связи – то есть почта, отделение Сбербанка, помещение детской спортивной секции. И это еще не всё, наверняка мы что-то пропустили.

Там же, во дворе, расположено несколько детских площадок. Мы подошли к одной из них и завязали разговор с родителями, чьи малыши задорно ковыряли январский снег.

Из беседы с жителями самого большого дома в России узнали, что в данный момент мы находимся в так называемой «элитной» части города Кудрово. Поначалу многочисленные арки, ведущие во внутренний двор жилого комплекса, были закрыты для посторонних. Но когда дом полностью заселился, сохранять «элитную» приватность стало невозможно, ибо люди и транспорт теперь идут непрерывным потоком.

Опрошенные нами жильцы не считают свой дом каким-то гетто, и уверены, что так могут обзываться только завистники или обитатели загородных владений.

«Мы живем здесь третий год, – говорит Татьяна, бухгалтер по профессии и мама малышки Ульяны. – Переехали из центра Питера, там у нас была коммуналка. Жуткие соседи, жуткие условия. Гулять с ребенком негде, в магазинах все втридорога, парковок нет. Присматривали в городе что-нибудь приличное в спальном районе, но на вторичке жилье старое, в плохом состоянии и очень дорогое. Риэлтор посоветовал Кудрово. Сначала мы решили поснимать квартиру, присмотреться. Прожив на съеме полгода, влюбились в это место. Да, тут есть свои проблемы, но они несопоставимы с жизнью в центре Санкт-Петербурга».

Со своей соседкой по дому согласна Марина, которая, по ее словам, переехала в Кудрово «с Урала».

«Нам здесь очень нравится. Старший сын ходит в школу – во-о-от она, видите – дорога до нее занимает не более пяти минут. С младшим ходим в «развивашку» — это вообще на первом этаже нашего дома. Всё рядом, всё близко. Если не ленимся – идем гулять в парк, летом там особенно приятно. С машинами, конечно, беда, весь двор заставлен, особенно вечером. Но ведь есть рядом платная парковка, мы ей пользуемся, и цена вполне доступная».

К слову, стоимость квартир в доме номер 1 по Областной улице как-то совершенно выпадает из определения «гетто» – так, на сегодняшний день скромная студия в 35 квадратных метров продается за 6 миллионов 300 тысяч рублей, а цена двухкомнатной квартиры варьируется в пределах 10 миллионов.

Подключившиеся к разговору жильцы поддержали молодых мамочек. Они рассказали, что в каждой из 35 парадных работает по 4 скоростных просторных лифта, очереди к ним практически никогда нет. Несмотря на огромное количество людей, проживающих в доме, многие даже не знают своих соседей – люди, работая или учась в Северной столице, приезжают домой только ночевать. Ночной шум и прочие бытовые происшествия случаются редко.

Есть вопросы к управляющей компании, но тем не менее чистота во дворе, в подъездах и на лестницах поддерживается, мусор вывозится регулярно. С особенной гордостью жильцы рассказали об установленном в доме видеонаблюдении, что даёт им чувство безопасности и защищенности.

Помимо образовательных учреждений, в шаговой доступности от дома находятся гипермаркет, спортивный комплекс с бассейном, две автобусные остановки, одна из которых – конечная. Кто-то вспомнил о недавно открытых пожарном депо и местном отделении полиции, кто-то поделился новостью о том, что на днях в Кудрово начали работу новая школа и детский садик. Также было отмечено, что проведенное расширение дороги на въезд в Кудрово частично сняло остроту проблемы городских пробок.

В общем и целом, вывод такой – блогеры могут сколько угодно постить пугающие фотографии самого большого дома в России с высоты птичьего полета – жизнь-то проходит на земле, в собственных, пусть и скромных квартирах, на благоустроенных детских площадках, просторных улицах и уютных площадях.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА