Зимний марафон «Дорога жизни» ограничит движение во Всеволожском районе

30 января в связи с проведением 53-го международного зимнего марафона «Дорога Жизни», будет введено временное ограничение движения автомобильного транспорта на нескольких участках автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога Жизни).

Пресс-служба администрации Всеволожского района предупреждает, что в день проведения марафона будут перекрываться следующие участки дороги:

с 8.30 до 19.00 – от мемориала «Разорванное кольцо» до 45 км. (Музей «Дорога Жизни»)

с 9.30 до 19.00 – от Колтушского шоссе до мемориала «Разорванное кольцо»

с 9.30 до 19.00 – от 2 км. (пост ГИБДД) до Колтушского шоссе будет организовано реверсивное движение.

Объезд осуществляется по маршруту: Колтушское шоссе – Щеглово – пос. им. Морозова – дер. Борисова Грива.