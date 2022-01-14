В Ленобласти установлены единые требования к работе и благоустройству кладбищ

В регионе введены новые требования к качеству услуг в сфере похоронного дела. Согласно правительственному постановлению от 11 января, для всех кладбищ на территории Ленинградской области будут действовать единые требования по уборке и благоустройству территорий, а также введен общий для всех режим работы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, требования, определённые данным постановлением, обязательны к выполнению органами местного самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют свою деятельность в сфере похоронного дела на территории региона.

В случае неудовлетворительной работы администраций кладбищ и специализированных служб по вопросам похоронного дела жители Ленинградской области могут обратиться в профильную комиссию по телефону: 8 (812) 539-43-20 с 11.00 до 16.00.