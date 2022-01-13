Футбольный клуб «ВМР ЛО» подводит итоги года

Жители Всеволожского района хорошо знают и любят мужской футбольный клуб, который носит название «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области» (сокращённо: ФК «ВМР ЛО»). Клубу в 2022 году исполнится 14 лет.

В 2021 году этот клуб добавил новые медали в копилку Всеволожского района.

Весной в Ленинградской области проходил чемпионат по мини-футболу, где ФК «ВМР ЛО» стал победителем.

В сезоне 2020/2021 годов – впервые за свою историю – ФК «ВМР ЛО» добился права играть в чемпионате Санкт-Петербурга по мини-футболу (Высшая лига). В этом дивизионе представлены очень сильные соперники. Но наш дебютант показал неплохой результат и вышел на шестое место в турнирной таблице.

Летом проходил чемпионат Ленинградской области по футболу. Всеволожские футболисты стали бронзовыми призёрами этого чемпионата. Однако не стоит забывать, что в 2018, 2019 и в 2020 годах они были победителями чемпионата.

И совсем недавно, осенью 2021 года, завершился Кубок Ленинградской области по мини-футболу. На этом турнире наши футболисты, к сожалению, уступили в финальном матче и стали серебряными призёрами. Хотя для них это не потолок. Напомним, что в 2020 году ФК «ВМР ЛО» был обладателем Кубка Ленинградской области по мини-футболу.

Золото, серебро и бронза – в 2021 году ФК «ВМР ЛО» принёс Всеволожскому району полный комплект медалей. Мы попросили тренера ФК «ВМР ЛО» Андрея Александрова прокомментировать прошедший сезон:

– 2021 год для нашего клуба был тяжёлым. Уровень чемпионата Ленинградской области среди мужских команд значительно вырос. Результат матча – не всегда справедлив. Но всё время побеждать невозможно. Хотя мы стремимся побеждать в каждом турнире. Огромное спасибо всем ребятам за сезон и отдельное спасибо руководителю и главному тренеру нашего клуба – Валерию Алексеевичу Парфёнову. Стоит также отметить огромную помощь в организации игрового и тренировочного процесса, которую нам оказывал отдел физической культуры и спорта Всеволожского района под руководством Екатерины Ларионовой.

Людмила Однобокова

Фото команды из архива ФК «ВМР ЛО»