Срок выдачи удостоверения ветерана труда в Ленобласти сократился в семь раз

Срок выдачи удостоверения к почетному знаку «Ветеран труда Ленинградской области» в МФЦ сократился с 60 до 9 рабочих дней.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, такое рекордное сокращение сроков выдачи документа стало возможным благодаря реинжинирингу услуги, один из ее ключевых процессов – изготовление бланков удостоверения – теперь проводится непосредственно в центрах «Мои документы», соответствующее распоряжение было выпущено комитетом социальной защиты населения Ленинградской области.

Почетное звание присваивается работникам, долгое время трудившимся на благо государства на территории Ленинградской области. Особый статус дает гражданину преимущества в виде различных льгот и поощрений.

Сегодня в МФЦ Ленинградской области можно получить сразу весь комплекс – оформить статус ветерана труда, получить знак и удостоверение к нему. С подробной информацией об условиях получения услуги можно ознакомиться на сайте МФЦ.