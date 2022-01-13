Новогодние праздники прошли во Всеволожском районе без крупных аварий

Вот и закончились новогодние и рождественские праздники. В целом можно отметить, что на территории Всеволожского муниципального района они прошли спокойно.

Наш корреспондент встретился с руководителями муниципальных служб района, от которых зависели безопасность и бесперебойное обеспечение граждан электроэнергией, водой и теплом.

Директор муниципального казённого учреждения «Общественная безопасность и правозащита» (МКУ ОБИП) Всеволожского района Сергей Сигарёв:

– И в будни, и в праздники основными задачами учреждения являются поддержание в постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСиДНР) на территории района, проведение превентивных мероприятий по недопущению развития возникающих нестандартных ситуаций, ведение поисково-спасательных работ потерявшихся людей, оказание первой помощи пострадавшим и мониторинг территории района с целью своевременного обнаружения негативных явлений, которые могут в дальнейшем привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Всего за период с 31.12.2021 г. по 10.01.2022 г. специалистами всех подразделений МКУ ОБИП (муниципальной безопасности, Единой дежурно-диспетчерской службы и аварийно-спасательного формирования) приняты решения об оказании практической помощи по 620 звонкам граждан и 430 универсальным карточкам системы «112», в том числе и по экстремальным ситуациям.

Зафиксированы 23 аварийных ситуации, из них: на объектах электроэнергетики – 16, центрального отопления – 1, горячего водоснабжения – 1, холодного водоснабжения – 5 случаев.

Также совместно с добровольной народной дружиной и полицией нами проведены мероприятия по обеспечению безопасности граждан при проведении Новогоднего мероприятия на общественном пространстве «Парк Песчанка», которое 1 января в период с полуночи до четырех утра посетили 3700 человек.

С сотрудниками Архивного управления ЛО были проведены рейды по соблюдению гражданами масочного режима в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в торговых организациях. Были организованы дежурства по обеспечению безопасности граждан на Рождественских службах в ночь с 6.01 на 7.01 в церквях г. Всеволожска.

Не остался без внимания наших сотрудников и контроль с применением квадрокоптера за вывозом твёрдых коммунальных отходов на полигон в д. Лепсари.

Спасателями аварийно-спасательного формирования было осуществлено обеспечение безопасности ежедневно проводимых новогодних уличных программ для детей «Выходи играть», а также массовых катаний населения на лыжах, коньках и собачьих упряжках на территории г. Всеволожска.

К сожалению, нам с сотрудниками администрации пришлось выезжать на пожар в квартире жилого дома в п. Нижние Осельки.

В постоянном режиме мы оказывали содействие персоналу скорой медицинской помощи в перемещении больных.

В целом можно отметить, что работа специалистов МКУ ОБИП в новогодние и рождественские праздники благоприятно отразилась на качестве досуга населения в эти дни.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского района Сергей Константинов:

– Для обеспечения безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и дорожных служб в период новогодних праздников с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 на предприятиях района было создано 130 аварийных бригад численностью 639 человек и 196 единиц техники, предназначенные для аварийно-восстановительных работ.

Также была произведена инвентаризация резервных источников энергоснабжения на территории района. В наличии 78 единиц, из них 20 находятся на критически важных и потенциально опасных объектах мощностью от 12 до 200 кВт.

Также были подготовлены списки ответственных руководителей администрации и график их дежурств.

Специалистами администрации ежедневно собирались данные о количестве задействованных в уборке снега работников и единиц техники как на муниципальных, так и на придомовых территориях, а также в зонах ответственности управляющих компаний и ТСН.

В целом праздничные дни прошли без сбоев в работе коммунальных служб.

Из серьёзных проблем можно отметить: достаточно длительное отключение электроэнергии 4 января из-за аварии на кабельной линии на территории Токсовского поселения, отключение теплоснабжения в городе Кудрово 5 января в связи с аварией на сетях теплоснабжения у коллег из Санкт-Петербурга на пр. Большевиков, а также аварию на сетях водоснабжения по ул. Шишканя 6 января, которая была достаточно оперативно устранена.

Уборка придомовых территорий была осложнена большим количеством припаркованных во дворах автомобилей.

На 13 января 2022 планируется устранение аварийной ситуации на сетях теплоснабжения по ул. Ленинградской. Под отключение попадёт большое количество домов микрорайона Котово Поле. Сейчас утечка находится на контроле у специалистов ОАО «Всеволожские тепловые сети». Для устранения выбран день с максимальной прогнозируемой температурой наружного воздуха (+4 градуса).

Стоит отметить, что износ сетей инженерно-технического обеспечения города очень высок, он в среднем превышает 75%. Только в последние годы из бюджетов города и области выделяются значительные суммы средств на ремонт магистральных сетей теплоснабжения и водоснабжения. Так, в 2018 – 2021 годах капитально отремонтированы участки сетей теплоснабжения по ул. Вокка, Ленинградской, Аэропортовской, 4-я Линия, в парке у ДК, заменена тепловая изоляция на наружных сетях теплоснабжения от котельной № 12 на ул. Шишканя, выполнены работы по перекладке сети водоснабжения по ул. Олениных, Степному пр., ул. Новоладожской, ул. Дорожной, ул. Щегловской, ул. Дубовой, ул. Комсомола и Лубянской, установлено большое количество запорной арматуры (задвижек), что приводит к уменьшению количества отключаемых домов при проведении аварийно-восстановительных и плановых работ. Много работ выполняется и на источниках теплоснабжения. Данная работа будет продолжена, есть ещё много участков сетей, требующих вложений. На 2022 год запланирована большая работа по капитальному ремонту сетей по ул. Межевой.

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО