Жители Всеволожского района отметили праздники по-спортивному

Нынешняя зима выдалась снежной и красивой. Появилась отличная возможность для массовых зимних забав, поэтому во время новогодних каникул сотрудники Всеволожского центра физической культуры и спорта активно работали.

Основной задачей центра является привлечение жителей района к занятиям физкультурой и к здоровому образу жизни. С 4 по 9 января были организованы развлекательные мероприятия для детей и взрослых.

4 января в городе Всеволожске, в парке Песчанка, прошли лыжные гонки и «Весёлые забавы» (катание на ватрушках, эстафета, кольцеброс и даже катание на горке с маленьким трамплином).

6 января сотрудники Всеволожского центра физической культуры и спорта подключились ко всероссийской акции «Новый год в каждый дом», в которой предусмотрен формат под названием «Здоровый в Новый год». Согласно этому формату нужно провести легкоатлетический или лыжный забег в костюмах Дедов Морозов или Снегурочки. Во Всеволожске для этой цели выбрали лыжные гонки. Они проходили в парке Песчанка. Каждому желающему участвовать в лыжных гонках подарили атрибут костюма Деда Мороза – красный колпак. Лыжники в красных колпаках отважно преодолели дистанцию. А на финише каждого ожидал сладкий приз. Кроме того, в этот день на Песчанке прошёл хоккей на снегу.

8 января для мероприятия был выбран каток на Юбилейной площади, в центре города Всеволожска. Людей собралось много, некоторые были со своими клюшками, потому что на катке состоялись консультационные занятия для желающих научиться кататься на коньках и играть в хоккей.

А на следующий день, 9 января, на Песчанке собралось ни много ни мало, а 100 человек. Программа оставалась та же: лыжные гонки, хоккей на снегу, «Веселые забавы». Но к ним добавились бесплатные катания на собачьих упряжках. Это было круто! Такому развлечению были рады и дети, и ездовые собаки.

Сотрудники Всеволожского центра физической культуры и спорта благодарят всех взрослых и детей, которые приняли участие в этих мероприятиях. И призывают в дальнейшем внимательно следить за объявлениями «ВКонтакте», в группе «Всеволожский район спортивный», или на сайте Всеволожского центра физической культуры и спорта. Там вы узнаете, когда будут следующие массовые спортивные развлечения.

С другой стороны, всеволожцы благодарят организаторов. Вот какой отзыв оставила Екатерина Смирнова:

«Спасибо огромное за все проведённые мероприятия. Ребёнок в восторге».

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива Всеволожского центра физической культуры и спорта