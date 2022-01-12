Всеволожские таланты приняли участие в Рождественском епархиальном концерте

В большом зале Дворца искусств Ленинградской области 9 января состоялся большой Рождественский епархиальный концерт, организованный Всеволожским благочинием Выборгской епархии. Участников и зрителей архипастырским словом поздравил с Рождеством Христовым епископ Выборгский и Приозерский Игнатий.

После его приветствия на сцене участниками детской театральной студии епархиальной общеобразовательной гимназии «Логос» г. Всеволожска была разыграна трогательная мистерия «Четвёртый рыцарь», предварившая, без преувеличения, грандиозный концерт объединённого хора, составленного из 10 детских музыкальных коллективов Выборгской епархии и хоров Ленинградской области в сопровождении Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» под управлением бессменного руководителя и дирижёра заслуженного артиста России Игоря Тонина.

После антракта состоялось выступление Государственного симфонического оркестра «Таврический» совместно с клириком Выборгской епархии, диаконом Тихоном Васильевым.

Владимир Шемшученко