У библиотекарей Всеволожского района появилось новое помещение

28 декабря Всеволожская межпоселенческая библиотека обрела новое общественное пространство (информационно-логистический центр), оборудованный современной оргтехникой и многофункциональной мебелью.

В ближайшее время будет найден специалист, способный организовать на этой территории согласно уже разработанной концепции развития работу с жителями района разных возрастов. Сюда смогут приходить люди и получать правовую помощь по программе «Консультант +», использовать это помещение как лекционный зал и зал для презентаций, для встреч с интересными людьми, а также получить навыки работы с современными компьютерами.

Всё это стало возможным благодаря Всеволожской администрации района, которая поспособствовала передаче библиотекарям этого помещения и выделила средства на ремонт и приобретение необходимых для работы этого, безусловно, важного социального объекта.

В этот день в новом помещении было уже проведено первое сугубо библиотечное мероприятие, в котором приняли участие заместитель главы администрации по социальным вопросам Светлана Хотько, начальник отдела культуры Наталья Краскова, директор Всеволожской межпоселенческой библиотеки Светлана Кондрашова, библиотекари г. Всеволожска и Всеволожского района.

Обсуждены итоги прошедшего года, намечены планы работы на год грядущий, в частности и вопросы материально-технического оснащения библиотек района.

А ещё собравшиеся в лице главного библиотекаря Любови Рогачёвой поздравили сотрудников Романовской сельской библиотеки с присуждением звания «Лучшей сельской библиотеки» на областном конкурсе.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО