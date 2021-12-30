Развитие спорта в районе – дело особой важности

Как известно, Всеволожский район является одним из самых спортивных в Ленинградской области. Об этом говорят многочисленные победы наших спортсменов на самых разных соревнованиях. С каждым годом набирает обороты массовый спорт. На эту тему мы поговорили с начальником отдела физической культуры и спорта администрации Екатериной Ларионовой.

– Екатерина Викторовна, наша газета уделяет большое внимание освещению спортивных событий в районе, а вот с вами мы встречаемся впервые. Расскажите о себе!

– Я выросла в городе Отрадное Кировского района. Потом наша семья перебралась в Санкт-Петербург. В детстве занималась теннисом, бадминтоном и танцевальными направлениями.

Исполняя свои детские мечты, получила образование по специальности журналист. Какое-то время работала и в печатных СМИ, и на телевидении, затем в пресс-службе СПбГУ. Но, как оказалось, у жизни свои планы, и, уже придя работать в сферу спорта, окончила Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта и Северо-Западное отделение Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

– А как вы оказались во Всеволожске?

– Ну, тут всё просто: вышла замуж за местного жителя. В 2011 году начала работать во Всеволожском Доме культуры начальником отдела спорта и молодёжной политики, занималась развитием дворового спорта и проведением физкультурных мероприятий, затем меня пригласили на работу в администрацию Всеволожска главным специалистом по спорту. С 2017 года работаю в администрации Всеволожского района.

– Вы – человек «служивый», и потому наверняка в своей деятельности руководствуетесь принятой в декабре прошлого года муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2021 – 2025 годы»…

– Совершенно верно. Также в своей работе мы исполняем Указ Президента РФ, согласно которому к 2024 году более 55%, а к 2030 году – 70 % населения РФ должны заниматься спортом. И по муниципальной программе главный показатель успешной ее реализации – это численность граждан, занимающихся спортом и ведущих здоровый образ жизни. И сейчас в нашем районе этот показатель достигает 47%. Я считаю, что спорт должен быть доступен каждому, но для этого нужно создать определённые условия. Сегодня на территории района расширяется спектр услуг в сфере спорта, работают различные спортивные секции, как платные, так и бесплатные. Проектируются и строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, открываются спортивные площадки, ремонтируются существующие стадионы. Отмечу, что прежде для проведения спортивных мероприятий приходилось приспосабливать общественные пространства.

В настоящее время в нашем районе функционируют два районных муниципальных учреждения физической культуры и спорта: Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва, Всеволожский центр физической культуры и спорта, а также в Заневском городском поселении открыта своя муниципальная спортивная школа. Отмечу, что Всеволожской спортивной школе Олимпийского резерва в этом году исполнилось 25 лет, и она является самой большой спортивной школой в Ленинградской области по числу занимающихся – почти 4000 спортсменов, а также и по количеству отделений спортивной подготовки – 20 видов спорта.

– Какой, на ваш взгляд, самый массовый вид спорта в районе?

– В этом ряду можно назвать несколько: футбол, баскетбол, художественная гимнастика и бег. Также в районе активно развиваются единоборства: тхэквондо, дзюдо, спортивная борьба, каратэ, восточное боевое единоборство и другие. Причём этими видами спорта активно и успешно занимаются не только мальчики, но и девочки. И надо отметить, что спортсменки Всеволожского района даже являются членами сборных команд Российской Федерации.

– Одинаковое ли внимание уделяется олимпийским и неолимпийским видам сорта?

– Мы, как правило, таких различий не делаем. В наших муниципальных учреждениях развиваются оба направления: во Всеволожской спортивной школе развиваются олимпийские виды спорта, во Всеволожском центре ФКС – неолимпийские.

– Давайте всё-таки вернёмся к массовым направлениям…

– В прошлом году, в целях усовершенствования работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической активностью, Всеволожский центр тестирования ГТО был реорганизован во Всеволожский центр физической культуры и спорта. Сфера его деятельности была значительно расширена: развитие неолимпийских видов спорта, физкультурно-массовая работа с населением и тестирование населения в рамках ВФСК «ГТО». Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – это один из инструментов достижения поставленных целей. В этом году комплексу исполнилось 90 лет, и основная доля физкультурных мероприятий 2021 года была приурочена к этой дате. Отмечу, что сотрудники администрации также приняли участие в мероприятиях, связанных с выполнением норм ГТО.

– Настало время подвести некий «спортивный» итог уходящего года.

– В этом году проведено более двухсот районных мероприятий, не считая физкультурных мероприятий в рамках проекта «Дворовый тренер». С учётом ковидных ограничений результат, думаю, достойный.

Но это вовсе не значит, что мы этим ограничиваемся. Как и в прошлом непростом году, когда не было возможности заниматься в спортивных залах, тренеры и спортивные инструкторы проводили дистанционные тренировки по разным направлениям, и это позволило сохранить контингент занимающихся.

– Сейчас в городе можно увидеть много людей «серебряного возраста», занимающихся так называемой «скандинавской» ходьбой.

– «Скандинавская» ходьба теперь правильно называется «северной» ходьбой. Это уже утверждённый самостоятельный вид спорта, относящийся к туризму. Мы даже в этом году провели чемпионат Всеволожского района по данному направлению, в котором приняли участие более 50 спортсменов.

А вообще «северная» ходьба развивается в нашем районе уже 10 лет. Мы, по сути, пионеры её развития. В нескольких районах Всеволожска работают секции под руководством штатного инструктора, мастера спорта. Подхватили эту инициативу и в других поселениях. Ежегодно на районные мероприятия физкультурной направленности приезжают команды из Сертолово, Янино, Нового Девяткино, Колтушей, Щеглово, Токсово. И надо отметить, что сейчас в рядах «ходоков» можно увидеть не только людей «серебряного возраста», но и людей среднего возраста.

– Как развиваются в районе зимние виды спорта?

– Во Всеволожске в течение многих лет в Румболовском парке мы «прокатываем» лыжню, проводим массовые соревнования «Лыжня зовет». С этого года лыжня прокладывается и на территории парка Песчанка. На Юбилейной площади устанавливается и заливается ледовый каток для массового катания. В поселениях Всеволожского района также ведется работа по организации зимнего активного отдыха. Лыжные маршруты прокладываются в Колтушах, Гарболово, Буграх, Романовке, Девяткино.

В прошлом году в Агалатово была установлена хоккейная коробка, предоставленная Комитетом физической культуры и спорта Ленинградской области в рамках проекта «Спорт – норма жизни». Планируется установка такой же хоккейной площадки в Гарболово. Ежегодно заливаются ледовые площадки для массового катания в пос. им. Свердлова, Романовке, в Новом Девяткино, Разметелево, в Мурино.

Но, конечно, при организации всех этих спортивных активностей возникают сложности, связанные с нашей переменчивой погодой.

В Кавголово развивается лыжный спорт, а также прыжки с трамплина. В Юкках работают горнолыжные школы. Так, совсем недавно наш спортсмен завоевал золотую медаль на Всероссийских спортивных соревнованиях по горнолыжному спорту.

Стоит отметить и такой вида спорта, как хоккей с мячом (русский хоккей). Ежегодно команда Всеволожского района представляет 47-й регион на Всероссийских соревнованиях «Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по русскому хоккею».

– Кто финансирует спортивные мероприятия?

– Муниципальные соревнования финансируются из бюджета Всеволожского района и проводятся для наших жителей бесплатно. Также Всеволожский район поддерживает своих спортсменов, выезжающих на соревнования за пределы района, даже если спортсмен занимается в коммерческом клубе. В этом году мы впервые стали предоставлять гранты (на конкурсной основе) некоммерческим клубам на развитие физической культуры в нашем районе.

Это лишь малая часть того, что делает отдел для развития физкультуры и спорта во Всеволожском районе.

Беседовал Владимир ШЕМШУЧЕНКО