Ленинградская область готовится к Году народного искусства

В Российской Федерации 2022 объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Ленинградская область к этому хорошо подготовилась.

Заместитель председателя Правительства Ленинградской области Владимир Олегович Цой сообщил корреспондентам, что основные события у нас запланированы в Лодейном Поле. По сути дела, этот город станет временной столицей региона в Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Здесь есть парк «Свирская победа», который в 2021 году был признан объектом федерального значения. В 2022 году в Лодейном Поле откроется новая школа искусств. В ней будут проводиться областные мастер-классы по народному творчеству. В этих местах очень развиты народные промыслы, поэтому принято решение переделать один из лодейнопольских деревянных особняков под музей народного творчества.

Кроме того, значимым праздником 2022 года станет 350-летие со дня рождения Петра Первого. И это тоже затронет нашу область. У нас есть несколько городов, связанных с именем Петра. Это – Ломоносов, Выборг, Шлиссельбург, Новая Ладога, Лодейное Поле. На их базе пройдут многочисленные мероприятия.

Под эгидой ООН 2022 год объявлен Годом кустарного рыболовства и аквакультуры. В связи с этим по всему миру большое внимание будет уделяться аккуратному отношению к морскому, речному и озёрному богатству.

В 2022 году пройдет ещё несколько важных юбилеев. Это – 80 лет окончания битвы под Москвой и 80 лет с начала Сталинградской битвы в годы Великой Отечественной войны; 110 лет со дня рождения Николая Гумилёва и 130 лет со дня рождения Марины Цветаевой; 180 лет со дня рождения знаменитого русского художника В. Верещагина. Исполнится 150 лет с того времени, как русский электротехник А.Н. Ладыгин изобрёл электрическую лампу накаливания, и 100 лет со дня образования СССР.

2022 год ещё раз напомнит, что нам есть чем гордиться в нашей истории.

Материал подготовила Людмила Однобокова