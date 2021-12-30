График работы колл-центра, амбулаторно-поликлинических подразделений и приемного отделения скорой помощи ВКМБ

График работы колл-центра, амбулаторно-поликлинических подразделений и приемного отделения скорой помощи Всеволожской больницы с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года.

Все звонки принимают только колл-центры отделения для взрослых 8 (813-70) 43-149 и детского отделения 8 (813-70) 43-140. Вызов врача на дом, как взрослым, так и детям, осуществляется через колл-центры или на сайте Всеволожской больницы https://vkmb.ru/index.php/vvr.html

Колл-центры Всеволожской КМБ в праздничные дни работают:

31 декабря до 14.00;

01 января 22 и 07 января 22 – выходной день;

02, 03, 04, 05, 06, 08, 09 января – с 8.00 до 20.00.

Горячая линия по COVID 19 (8 (812) 331-63-20) работает 31 декабря до 14.00, с 1.01 по 9.01 – с 8.00 до 20.00.

Все заявки, оставленные в нерабочее время, будут отработаны на следующий день.

Амбулаторно-поликлинические подразделения работают:

31 декабря – с 8.00 до 14.00;

3, 5 и 8 января в обычном режиме, в соответствии с рабочими графиками подразделений.

Квартирные вызовы обслуживаются дежурными врачами ежедневно, кроме 1 и 7 января.

Прививочные кабинеты в амбулаториях работают – 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января в соответствии с рабочими графиками (по предварительной записи).

Центр вакцинации в городской поликлинике Всеволожска* работает 3, 4, 5, 6, 8, 9 января по графику (по предварительной записи).

Мобильный пункт вакцинации (Всеволожск, Юбилейная площадь) работает 3, 5 и 8 января с 10.00 до 13.00 без предварительной записи.

Приемное отделение скорой и неотложной помощи принимает пациентов, которым необходима неотложная помощь, круглосуточно без выходных.