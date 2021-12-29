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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске праздничный салют запустят на Песчанке

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Традиционная новогодняя программа во Всеволожском районе пройдет скромно: мероприятий будет немного.

Во Всеволожске основной площадкой празднования станет парк Песчанка. Туда в 01.45 уже 1 января прибудет Дед Мороз со Снегурочкой. Они поздравят отдыхающих в парке людей, а в 02.00 начнётся праздничный салют. Больше мероприятий на новогоднюю ночь не планируется. А чтобы в ожидании салюта граждане не заскучали, для них в парке всю ночь будет играть музыка.

В других городах и поселениях также не планируется больших мероприятий. Основная задача властей на новогодние праздники — не устраивать массовые скопления людей, дабы не способствовать распространению коронавирусной инфекции.

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