На токсовских трамплинах открыли зимний сезон

26 декабря, в воскресенье, при поддержке руководителей Школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта (Санкт-Петербург) на комплексе лыжных трамплинов в Токсово прошли соревнования «Открытие зимнего сезона» 2021 – 2022 года. В соревнованиях приняло участие более 40 человек из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Они выступали на трамплинах мощностью К-40 и К-65 метров.

Ранняя снежная зима впервые за последние пятнадцать лет позволила подготовить трамплины до нового года. Снега оказалось столько, что трамплины пришлось откапывать, но бригада справилась с этой непростой задачей «на отлично». Несмотря на сильный мороз (26 декабря было около минус 20 градусов) все участники с боевым настроем дошли до финала.

На трамплине мощностью К-40 у девушек победила Ксения Калмыкова из Санкт-Петербурга. Она сделала два красивых прыжка на 39,5 метра. У юношей Игорь Костин из Санкт-Петербурга прыгнул на 40,9 и 40,5 метра. Среди ветеранов спорта на первое место вышел Александр Артышин из посёлка Молодёжное Выборгского района Ленинградской области. На втором месте – Алексей Прибылов из Санкт-Петербурга. На третьем – Сергей Медведев из Всеволожска.

На трамплине мощностью К-65 среди юношей уверенно победил член сборной команды России по лыжному двоеборью Иван Коноплёв. Его тренером является житель посёлка Токсово мастер спорта международного класса Алексей Баранов. Среди ветеранов спорта в возрастной группе «50 – 59 лет» самый дальний прыжок совершил Валерий Власов из Санкт-Петербурга (он прыгнул на 71 метр), третье место в этой возрастной группе занял Сергей Медведев из Всеволожска. В возрастной группе «30 – 39 лет» на первое место вышел Алексей Прибылов из Санкт-Петербурга. Второе место занял Юрий Лобков из деревни Новое Девяткино Всеволожского района.

По окончании основных соревнований вице-президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Санкт-Петербурга Алексей Голицын учредил специальный приз и предложил участникам ещё по дополнительному прыжку – чтобы определить абсолютного чемпиона среди всех возрастных групп. Победителем стал Алексей Прибылов (Санкт-Петербург). Он и получил специальный приз.

Награждение провели: президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Санкт-Петербурга Станислав Дубровский, вице-президент Алексей Голицын и главный судья соревнований Сергей Ленинский. Главным секретарём соревнования выступил Роман Хмеленко. Спортсмены горячо благодарили организаторов. На трамплине заиграла музыка, и все стали расходиться с хорошим предновогодним настроением.

Сергей ЛЕНИНСКИЙ