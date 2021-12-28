Житель Агалатово принял участие в шоу «Русский ниндзя»

Александр Сергеев принял участие в экстремальном шоу «Русский ниндзя» и уверенно и артистично прошел трассу! За звание самого сильного героя проекта борется более двухсот участников со всей России. В эфир передача с участием наших земляков вышла 20 декабря, в 20.00 на канале СТС.

Как рассказал Александр, съёмки нового шоу проходили в Олимпийском парке возле стадиона «Фишт». Сложнейшую трассу, которую преодолевают участники шоу, привезли из Бельгии. Она состоит из четырех этапов. Финальным испытанием станет 23-метровая конструкция — гора Мидорияма, которую ранее покорили всего шесть человек в мире. «Русский ниндзя» — телефраншиза, российский аналог популярного проекта Ninja Warrior, где спортсмены проходят сложнейшую полосу препятствий. Победитель шоу получит 5 миллионов рублей.

Александр Сергеев – мастер спорта по лыжным гонкам, многократный чемпион Санкт-Петербурга, победитель и призер всероссийских и международных соревнований, чемпион России по гонкам с препятствиями. Работает в МОБУ «Агалатовская СОШ» педагогом дополнительного образования, тренером по лыжам.

Жена Александра, мастер спорта по фигурному катанию, поспособствовала началу его танцевального опыта, в частности занятиями бачатой. Вместе с Валей приняли решение пройти кастинг в шоу «Русский ниндзя».

Светлана Куцоконь, газета «Агалатовские вести»