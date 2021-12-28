Во Всеволожске прошла «Новогодняя котовасия»

24 декабря педагоги и сотрудники Дворца творчества приготовили для ребят замечательный уличный праздник с песнями, танцами и неизменным театрализованным представлением.

На детской площадке гостей встречали Зайки, Лисичка-сестричка и Серый Волк, Машенька и Медведь, Лунтик и Кот Мурлыка, которые до начала сказки веселили детей и устраивали для них игры.

Все ждали в гости символ наступающего Нового года – Амурского Тигра, но он не смог прилететь. Дед Мороз и Снегурочка в срочном порядке начали искать ему подходящую замену и пригласили на праздник несколько Котов из любимых сказок и мультфильмов, и началась «Новогодняя котовасия»!

Яркий, веселый, добрый праздник – вот чего ждали и взрослые, и дети. Несмотря на крепкий мороз, все веселились, танцевали и играли. Несомненно, такая предновогодняя встреча оставит самые теплые воспоминания у детей.

Соб. инф.

Фото Светланы Усик