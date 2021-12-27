Спасатели Всеволожского района отмечают свой профессиональный праздник

В последний понедельник декабря свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказал нашему корреспонденту директор муниципального казённого учреждения «Общественная безопасность и правозащита» Всеволожского района Сергей Сигарёв, основными задачами учреждения являются: поддержание в постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСиДНР) на территории района, проведение превентивных мероприятий по недопущению развития возникающих нестандартных ситуаций, ведение поисково-спасательных работ потерявшихся людей, оказание первой помощи пострадавшим и мониторинг территории района с целью своевременного обнаружения негативных явлений, которые могут в дальнейшем привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Полноценно наши спасатели начали работать с 1 сентября 2020 года. Это стало возможным благодаря грамотному подходу к вопросу предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий) заместителя главы администрации по безопасности Александра Трофимова.

Результат работы спасателей во многом зависит от слаженности действий с Единой дежурно-диспетчерской службой района, а также с силами и средствами постоянной готовности: оперативными службами экстренного реагирования. Спасатели находятся в постоянной готовности к быстрому реагированию на любую обстановку, складывающуюся во Всеволожском районе, что доказано неоднократным участием формирования в проведении поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также участием в комплексных тактико-специальных учениях с поисково-спасательными отрядами Ленинградской области, на которых спасатели показали себя с лучшей стороны.

За период с 1 сентября 2020 по настоящее время всеволожские спасатели выезжали на вызовы 198 раз, в том числе: на аварийно-спасательные и другие неотложные работы – 109 раз, для оказания помощи врачам по выносу тяжелобольных граждан – 16 раз, на прочие вызовы, связанные со спецификой деятельности формирования, соответственно – 73 раза.

В результате проведенных мероприятий были спасены и доставлены в медицинские учреждения более 60 человек.

Самый неспокойный период в работе спасателей – это, безусловно, летние месяцы года, когда люди активно начинают заниматься рыбалкой, сбором грибов и ягод, купанием буквально во всех водоёмах на территории района. Хотя и в другое время года нашим спасателям скучать не приходится, и к ним всегда можно обратиться по внутреннему рабочему телефону: 8 (813-70) 25-488 или по системе – 112.

В повседневной деятельности они осуществляют мониторинг территории района с целью определения неблагоприятных явлений, в результате развития которых может возникнуть нестандартная ситуация. В случае необходимости совместно с должностными лицами администраций поселений принимают меры по её недопущению.

При этом они готовы в любой момент выехать на место происшествия.

Чрезвычайная ситуация всегда связана с опасностью для жизни людей, поэтому хорошо, что есть в районе люди, которые всегда готовы прийти на помощь попавшим в беду. И это – наши спасатели. Им есть чем гордиться.

Остаётся лишь поздравить спасателей Всеволожского муниципального района с праздником настоящих мужчин! Что мы с удовольствием и делаем!

Владимир Шемшученко