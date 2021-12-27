Концепцию народного музея Дороги жизни в деревне Коккорево поддержали ветераны и активисты

Представление концепции обновлённого музея, который разместится в отреставрированном здании бывшего штаба Дороги жизни, и ее обсуждение прошло в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области при участии представителей ветеранских организаций Всеволожского района Ленинградской области и активистов, поддерживающих идею развития народного музея.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, осенью в здании начались ремонтно-реставрационные работы.

«Бюджетом Ленинградской области были выделены средства на проектирование и реставрацию здания. Прямо сейчас идёт лифтинг здания. Параллельно будут выполнены работы по фундаменту. Напомню, что правительство Ленинградской области выкупило здание целиком», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Окончание реставрации и открытие мемориальной части музея планируется 9 мая 2022 года. Обновлённая экспозиция народного музея займёт всю площадь дома.

Напомним, что здание, в котором в ноябре 1941 года размещался командный пункт организации ледовой дороги, а затем штаб Военно-автомобильной дороги 101, в декабре 2020 года было приобретено в собственность Ленинградской области. С 1970-х годов в одной из комнат дома находился народный музей. В настоящее время народный музей входит в состав Ленинградского музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни».