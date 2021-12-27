Иероглиф успеха, или Бизнес с русским акцентом

Китайский язык считается очень сложным для изучения иностранцами. Один только вид мудреных иероглифов и сложность различия тонов в устной речи порой наводят страх на непосвященных. Однако эти трудности не стали препятствием для уроженки Иркутской области Анны Бородиной.

Девушка, чтобы достичь своей заветной цели, выучила этот восточный язык и освоила иероглифы в Братском государственном университете. Несколько лет назад Анна с семьей переехала из Иркутской области к нам в райцентр. Сейчас она вместе с компаньонкой Гао Линлин, которую на русский лад называют Настей, обучает желающих китайскому языку во Всеволожске. Эти открытые, общительные, задорные и стремительные девушки с восторгом рассказали о своей работе корреспонденту «Всеволожских вестей». Любопытно, что Анна мечтает жить в Китае, а Гао никуда не хочет уезжать из России…

«Ни-хао» переводится: «Здравствуйте»

Родилась Анна Бородина в простой семье. Жили небогато. Мама очень любила фильмы, в которых играл Джеки Чан. «Стану взрослой, обязательно выйду за него замуж», – заявила как-то 12-летняя девочка во время очередного кинопоказа.

– Конечно же, женой кумира из моего детства я не стала, но благодаря гонконгскому супергерою влюбилась в китайскую культуру, – смеется девушка. – Поставила себе цель: изучить язык. Но в моем детстве не было ни навороченных гаджетов с умными приложениями, ни доступных курсов, на которых можно было освоить сложные иероглифы. Только поступив на соответствующий факультет в университете, я дотянулась до своей задумки. Ох и трудно было грызть гранит науки на китайском! С утра до вечера училась, казалось, что голова становится квадратной, в нее уже ничего не помещается. Но в какой-то момент произошел прорыв, и я стала за один час усваивать по 100 иероглифов. В этом плане мне помогла концентрация, которая обязательна при изучении китайского. К тому же у меня было очень сильное желание освоить древний язык, а когда занимаешься по велению души, то не страшны любые преграды и трудности.

В какой-то момент собеседница почувствовала, что одного знания иероглифов маловато, нужно говорить и понимать чужую речь. Чтобы попрактиковаться в своих навыках, она специально ходила на китайский рынок и общалась с приезжими торговцами. В китайском тональность звука в устной речи играет большую роль. Есть некая лингвистическая особенность. Незаметные для иностранцев оттенки в произношении могут радикально изменить смысл фразы. В этом и заключается главная трудность изучения подобных языков. К примеру, выговаривая одно и то же словосочетание, можно спросить либо о здоровье матери, либо о самочувствии ее… лошади.

Два года назад сбылась мечта Анны. Она поехала вместе с детьми в Пекин. Думала, что надолго, оказалось, только на время.

– Этот период моей жизни был самым изумительным, – рассказывает она. – Я была счастлива, наслаждалась каждой минутой пребывания в удивительной и прекрасной стране. Первое чувство, которое рождается по прибытии в Китай, – ощущение массового энтузиазма всего населения. Кипение духа и тела сначала умиляет и восхищает. Такое стремление к лучшему будущему мы можем теперь увидеть лишь в черно-белых фильмах про возведение БАМа или Днепрогэса. На улицах «энтузиазм труда» – не просто фраза Андрея Платонова, а факт. Все заняты делом. Правда, одеты китайцы достаточно скромно и без излишеств. На женщинах – минимум косметики.

Улицы Пекина, как рассказывает Бородина, заслуживают особого внимания. Дороги – сказочные, тротуары выложены одинаковой плиткой. Есть специальные дорожки для слепых. А рядом – отдельные трассы для велосипедистов. Их, говорят, только в Пекине 8 миллионов. Понять движение на магистралях китайской столицы практически невозможно, тут важно почувствовать всеобщий поток всего и всех, вместе взятых.

В Китае Анна Бородина работала, параллельно совершенствуя свои языковые знания. Думала, что останется жить там навсегда. Но, к сожалению, вмешалась пандемия…

– Так вышло, что дети на время вернулись в Россию, а я осталась в Пекине, – продолжает собеседница. – Приехав за сыном и дочерью во Всеволожск, купила билеты, чтобы вновь всей семьей вернуться в КНР. Но не тут-то было. Перелет был назначен на 7 апреля 2020 года. Границы из-за пандемии закрылись 28 марта. Так мы остались в России. Тогда и возникла мысль открыть курсы по китайскому языку. Обратилась в Фонд поддержки предпринимателей Всеволожского района. Меня проинформировали, что я могу получить по социальному контракту 300 тысяч рублей на покупку оборудования. Представила бизнес-план и получила средства на развитие. Вместе с китаянкой Настей мы ведем уроки и приглашаем всех желающих! Параллельно я учусь онлайн в Пекинском университете, совершенствуя знание китайского языка.

«Чтоб вам жить в эпоху перемен»

Говорят, есть такая китайская пословица с несколько угрожающим смыслом. Однако, как ни странно, не похоже, чтобы самим китайцам жилось так уж плохо в эпоху перемен, бурно проистекающих в их государстве. Китайские преобразования – это не травля воробьев или плавка чугуна на заднем дворике дома, а процессы века! Но есть среди китайцев и такие, которые прикипели к России душой.

– Я очень люблю вашу страну и никуда не хочу отсюда уезжать, – рассказывает на хорошем русском Настя – Линлин. – Родилась я в деревне. В нашей глубинке нет ничего примечательного. Но за два часа на поезде можно доехать до Харбина. Там находится улица, которую в простонародье называют «Русский Арбат». За витриной магазина продают квас, блинчики с икрой и разные вкусные блюда. В детстве я очень любила это место. О том, что поеду жить в Россию, мечтала всегда. Еще девочкой была поражена мощью русской культуры. В университете зачитывалась произведениями Пушкина, учила наизусть стихи Есенина, Цветаевой, Ахматовой.

Когда Насте – Линлин представилась возможность приехать в марте 2018 года в Санкт-Петербург, она примчалась сюда на крыльях мечты. В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого девушка прошла курсы по усовершенствованию знания русского языка. Через год она стала студенткой РГПУ им. А.И. Герцена.

– Что испытала тогда? – говорит китаянка. – Огромное счастье! Мне нравится здесь всё. Отучившись, собиралась вернуться домой, но началась пандемия. Решила поступить в аспирантуру. Понимала, что, получив российское образование, смогу вернуться на родину в новом статусе: устроюсь на работу в один из лучших университетов в Пекине – Цинхуа. Но я так полюбила Россию, что никуда не хочу отсюда уезжать. Да и зачем? У меня хорошая работа, достойный заработок. От добра добра не ищут. Конечно, я сохраняю наши традиции. Совсем скоро в Поднебесной будут готовиться к встрече настоящего Нового года. По лунному календарю он выпадает в этом году на февраль.

Как рассказывает китаянка, задолго до торжества начинается переписка между родственниками, живущими в разных городах, потому что в этот день очень важно собраться всем вместе – это незыблемая традиция, освященная тысячелетиями.

– Скоро зимние Олимпийские игры в Пекине, – напоминает Гао Линлин. – Хороший повод начать изучать язык. А еще китайские иероглифы называют гимнастикой для ума.

Сейчас Настя в будние дни обучает китайскому языку 30 ребят и говорит, что интерес к китайскому языку растет. По выходным учительница китайского ходит на выставки. Любит посещать Русский музей. Часто бывает в Мариинском театре.

– Я могу несколько раз в год смотреть «Золушку» Сергея Прокофьева и «Спящую красавицу» Петра Чайковского, – говорит Настя. – В удивительной музыке заложена такая палитра чувств! А самая большая моя мечта – найти жениха в России и жить с ним долго и счастливо. Но это уже совсем другая история.

Ирэн ОВСЕПЯН

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