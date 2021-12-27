Во Всеволожске прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек

В минувшую субботу, 25 января, во Всеволожске прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. Торжественное шествие сказочных персонажей началось от станции Всеволожская и закончилось у Дома культуры.

Узорные костюмы, увесистые мешки с подарками и искренние улыбки привлекали внимание прохожих на протяжении всего пути. Несмотря на крепкий морозец, взрослые и дети останавливались, чтобы снять небольшое видео на память.

Но главное действие началось у площадки возле Дома культуры – здесь для ребятни организовали праздничную программу с новогодними песнями, загадками и, конечно же, подарками!

Фото Антона Ляпина