Акция «Огненные мечты» от ГКУ «Леноблпожспас»

Неожиданно встретить Деда Мороза накануне Нового года может любой, а вот отправиться с ним в необычное путешествие, удается лишь избранным. Например, тем, кто загадывал особое желание, побывать в пожарной части и лично познакомиться с профессионалами, которые почти каждый день совершают подвиг.

Такой необычный подарок получили еще несколько ребят нашего региона в рамках акции «Огненные мечты», которую впервые столь масштабно проводит Леноблпожспас.

Школьники писали письма Деду Морозу-огнеборцу о своем желании побывать в пожарной части и покататься на спецтехнике. Заявки были выбраны случайным образом. В итоге по 3 счастливчика от каждого района Ленинградской области, как и Никита Анастасюк, отправились на экскурсию.

Мастер-классы от пожарных, знакомство с профессией, возможность прикоснуться к технике и задать волнующие вопросы – это ли не мечта ребенка? Прокатиться на пожарной автоцистерне и подать сигнал — для любого мальчишки значит почувствовать себя в роли пожарного. Даже у взрослых захватывает дух.

Проект «Сорок седьмой»