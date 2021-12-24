Строительство крупного логистического центра для ПАО «Газпром» завершится в 2023 году

Во Всеволожском районе продолжается строительство высокотехнологичного логистического центра для нужд ПАО «Газпром». Масштабный проект в Ленобласти будет завершен в 2023 году.

Логистический центр располагается в индустриальном парке «Лесной», который будет включать в себя более 30 зданий и сооружений различного назначения: складские помещения, информационно-­вычислительный центр, площадки для хранения грузов и автотранспорта, административные корпуса, гостиница на 50 мест и др. Тем самым он даст возможность создания новых рабочих мест в Ленинградской области, улучшив в целом благосостояние региона.

Сейчас подрядные организации координируют работу более 500 человек не только из близлежащих населенных пунктов, но и самых разных регионов России, от Москвы до Владивостока.

«Проект выполнен более чем на 80%. Сейчас мы заканчиваем строительно-­монтажные работы и приступаем к пусконаладочным, – подтвердил директор по строительству компании Генподрядчика АО «Дипстройсервис» Евгений Попков. – Также за осенний период завершились асфальтирование, благоустройство территории, посадка деревьев. Запустилась котельная для отопления позиций на время строительства, осуществлен пуск газа.

На общей территории площадью 25 гектаров уже высажено 200 деревьев (это 1/3 от запланированного объема), завершены работы подземного («нулевого») и надземного циклов строительства, а также земляные и гидроизоляционные работы, выполняется внутренняя отделка помещений.

«Реализация проекта идет в соответствии с установленными сроками. Это важно, мы не подводим Заказчика и благодарны, что он доверил АО «Дипстройсервис» такой технически сложный и функционально насыщенный объект», – отметила заместитель руководителя проекта Ольга Рыжова.

Возведение объекта обеспечивается высококачественными материалами и оборудованием преимущественно от лучших российских производителей со всех уголков нашей необъятной Родины, таких как Новосибирск, Омск, Калининград и многие другие.

Напомним, что работы по строительству логистического центра были начаты в 2017 году. Заказчиком выступает ПАО «Газпром» в лице Агента ООО «Газпром социнвест», Генеральным подрядчиком – АО «Дипстройсервис». Основные субподрядные работы выполняет ООО «ПСБ «ЖилСтрой», ООО «БФА-­Монолит».

Последние две компании входят в ГК «БФА-­«Девелопмент». К выполнению подрядных работ также привлечены и малые предприятия строительной отрасли Северо-Западного региона.

Ольга Иванова