«Ремесло+дизайн» акселерационная образовательная программа в ЛО

Киришские мастерицы собирали коллекцию Захожского кружева несколько лет, чтобы обучить женщин этому старинному ремеслу в рамках проекта «Захожская социальная мануфактура». Схемы узоров, как и сотни лет назад, остались неизменными. Плетение на коклюшках – традиция кружевоплетения.

Но чтобы донести эту драгоценность в текстиле до современных модниц, даже кружевницам потребовалась помощь дизайнеров. Уникальное старинное ремесло получило вторую жизнь благодаря акселерационной образовательной программе «Ремесло+дизайн», которая впервые реализуется в Ленинградской области по инициативе профессионального сообщества предприятий народных художественных промыслов и ремесленничества 47 региона.

Программа принципиально рассчитана на субъекты малого и среднего бизнеса. Интенсивное обучение длится 2 недели. Занятия ведутся онлайн, а спикерами выступают ведущие дизайнеры страны, которые учат своих подопечных мыслить глобально.

15 участников акселератора вместе с наставниками Светланой Липкиной и Алексеем Барановым создадут концепции новых капсульных коллекций и проекты маркетинговых стратегий. Впервые в истории акселерационных программ, участникам будут выданы сертификаты государственного образца о повышении квалификации.

Одним из таких успешных проектов стало предприятие народных художественных промыслов в Волховском районе – керамика под брендом Nevo Ladoga. Алиса Геннадьева занимается декоративно-прикладным искусством всю свою жизнь, имеет профессиональное образование и международные награды. Она знает, как важно выстроить свой проект.

Краткосрочная акселерационная образовательная программа «Ремесло+дизайн» https://vk.com/public209222409

Проект «Сорок седьмой»