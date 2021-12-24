Жителям Всеволожского района вручены государственные награды Российской Федерации

В Доме правительства региона губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел церемонию награждения государственными наградами и наградами Ленинградской области.

Медалями, почетными званиями, благодарностями и почетными грамотами отмечены медики и волонтеры, спортсмены и работники культуры, строители и аграрии, учёные, промышленники и предприниматели.

За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Вадим Евсеевич Сомов – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез». Он стал первым жителем 47-го региона, получившим столь высокую награду.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, государственные награды и награды Ленинградской области в этот день получили более 40 человек, из них семеро – жители Всеволожского района.

За активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Евгений Викторович Демидчик – член Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, награждены медалью Луки Крымского награждена Светлана Викторовна Артемова – младшая медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная больница».

За заслуги в развитии связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена Вера Алексеевна Туманова – директор автономного муниципального учреждения «Всеволожские вести» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

За большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации благодарность Президента Российской Федерации объявлена Марине Вячеславовне Шашковой – учителю муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» города Всеволожска.

За большой вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области знаком отличия Ленинградской области «За заслуги перед Ленинградской областью» награжден Олег Станиславович Лебедь – директор общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Катумы», Всеволожский район.

Знаком отличия Ленинградской области «За вклад в развитие Ленинградской области» награждены:

Вячеслав Евгеньевич Кондратьев – глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, глава муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, директор общества с ограниченной ответственностью «Технопарк».

Андрей Александрович Низовский – глава администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Фото пресс-службы областного правительства