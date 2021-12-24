В Вартемягах открылась Библиотека Успеха и Пользы

Вчера, 23 декабря, отпраздновала открытие Вартемягская сельская библиотека. Учреждение разместилось в здании, в котором прежде находился аптечный пункт. После ремонта и установки мебели помещение полностью преобразилось.

Место аптечных шкафов заняли книги. Сегодня общий фонд библиотеки начитывает шесть тысяч книг. Но фонд пополняется благодаря волонтерской акции «Бери – отдавай», которая до 30 декабря будет проходить в Санкт-Петербурге и в Агалатовском сельском поселении. В рамках акции в двадцати точках для сбора книг установлены коробки, разрисованные питерским художником Валериусом, и все желающие могут принять участие в пополнении библиотечного фонда.

– Главная цель акции, – говорит библиотекарь Оксана Шарова, – заинтересовать и привлечь население, вызвать у людей потребность вложить частичку собственной души в общее дело.

22 декабря в новой библиотеке побывали гости – журналисты Ленинградской области, а 23 числа состоялся праздник – «Полосатое открытие». Оценить новое место притяжения приехали глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова.

– В скором времени книжные полки пополнятся 180-ю экземплярами классики и современными изданиями, переданными из резервного фонда России для модернизации запасов сельских библиотек, – отметил глава районной администрации.

Открытие библиотеки – большое событие для этого сельского населенного пункта, ведь последние десять лет такого учреждения культуры в Вартемягах не было.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»