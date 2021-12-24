Большой выпускной прошел в Мультиценте социальной и трудовой интеграции во Всеволожске

Сегодня, 24 декабря, в Мультицентре социальной и трудовой интеграции подведены итоги очередного учебного года и прошел праздничный выпускной. Более 50 учащихся получили путевку во взрослую жизнь. Всего за годы работы это учреждение окончили около тысячи ребят.

Праздничное мероприятие сопровождалось торжественными речами, подарками и добрыми напутствиями. По словам руководителя учреждения Ирины Дрозденко, дорогу осилит идущий.

– Главная изюминка нашего сегодняшнего выпускного поднять престиж рабочих профессий, – отвечая на вопрос корреспондента «Всеволожских вестей», отметила руководитель учреждения Ирина Дрозденко. – За последние годы отношение к простым специальностям изменилось. Мы растеряли ценный человеческий потенциал. Необходимо его восстановить. В противном случае мы превратимся в людей из известного мультфильма «Валли» – пассивных и неспособных к простому труду. Знаете, в Европе очень ценят рабочих по благоустройству, а в простонародье дворников. К примеру, в Бельгии они получают до 2,5 тысячи евро в месяц.

Вечер стал ярким эмоциональным событием для ребят. Впервые прозвучала песня Елены Тальковской и выпускницы Мультицентра Александры Пешиной «Упал – поднимайся». Программа праздника была насыщена вокально-танцевальными номерами, театрализованными постановками и сюрпризами, а в финале развернулся трогательный флешмоб на песню Сергея Трофимова.

Ирэн Овсепян

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