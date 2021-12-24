Александр Матвеев: «Без обратной связи нет эффективного депутата»

Свое пятидесятилетие отметил наш земляк, депутат Законодательного собрания Ленинградской области двух созывов Александр МАТВЕЕВ. Накануне мы встретились с юбиляром и задали ему несколько вопросов – как личных, так и касающихся его законотворческой деятельности в областном ЗакСе. Но разговорить Александра Валентиновича – дело непростое, он скуп на слова и эмоции, зато щедр на дела и поступки. Жители района ценят его участие в решении ряда социально значимых вопросов, таких, как расселение аварийного фонда, реализация проекта по созданию комфортной городской среды, работа Центра социальной защиты населения и многих других. Именно он форсировал принятие решения о введении льготного проезда для областных пенсионеров на городском транспорте, и с октября 2019 года наши пожилые граждане, используя социальный проездной билет, могут пользоваться в Санкт-Петербурге общественным транспортом, включая метро.

Кроме того, за пять лет работы в ЗакСе Александр Валентинович полностью использовал свою квоту на присвоение наград лучшим жителям и трудовым коллективам Всеволожского района – 84 человека и 23 компании были отмечены Почетными дипломами, грамотами и благодарностями. О направлениях своей работы в Законодательном собрании 7-го созыва, о жизненных ценностях и приоритетах и немного о личном – в интервью Александра Матвеева «Всеволожским вестям».

– Александр Валентинович, вы – успешный бизнесмен и уверенный политик, во второй раз избиратели оказывают вам доверие представлять их интересы в Законодательном собрании. Что, на ваш взгляд, повлияло на формирование вашей личности – родители, школа, прочитанные книги, люди, встреченные на жизненном пути?

– Честное слово, я не знаю, как ответить на этот вопрос. У меня было самое обыкновенное детство – любящие родители, брат, школьные товарищи. Кстати, родился я в Мурино, но с четырёх лет жил и живу во Всеволожске. Здесь я окончил Всеволожский сельскохозяйственный техникум – мне легче давались точные науки, любимым предметом была физкультура, а с чтением книг как-то не сложилось. Всегда увлекался спортом, в частности – лыжами, это и гонки, и прыжки с трамплина. Так что, предвосхищая, возможно, ваш следующий вопрос – какой у вас любимый писатель или литературный герой, я ответить затрудняюсь.

А люди… Люди встречались разные. Не могу сказать, что кто-то из них был для меня безусловным авторитетом. Полагаю, что все-таки характер большинства людей моего поколения формировали обстоятельства, сама жизнь – стремительно меняющаяся, противоречивая, но чертовски интересная и дающая немало возможностей для человека энергичного и целеустремленного.

Бизнесом я занялся в 90-е, когда шел слом старой системы, и люди, не обременённые прежним опытом, оказались наиболее приспособлены к работе в новых условиях.

К 2000 году у меня оформилась идея заняться пассажирскими перевозками, и, как показала практика, это направление оказалось успешным в долгосрочной перспективе. Двадцать лет предприятие работает, наши автобусы возят людей по десятку маршрутов в будни, выходные и праздники.

В 2009 году меня впервые избрали в совет депутатов города Всеволожска. Это был колоссальный опыт, позволивший увидеть все подводные камни муниципального законодательства, а также многие несовершенства реформы местного само-

управления. Поэтому следующий шаг на политическом поприще – избрание в Законодательное собрание – был абсолютно ответственным. К тому времени я не только состоялся в профессии и бизнесе, получил высшее образование, хорошо знал проблемы жителей, но и чувствовал в себе желание – а главное, силы – развивать район, работать на благо всей Ленинградской области. Поэтому, видимо, и получил поддержку избирателей.

И сегодня, несмотря на практически двенадцатилетний опыт парламентской деятельности, я продолжаю чувствовать огромную ответственность за принимаемые решения и их последствия.

– Какие направления работы в областном ЗакСе вы для себя выбрали?

– В нынешнем созыве я вхожу в состав трех комиссий, на мой взгляд, наиболее влиятельных и сложных. Это постоянная комиссия по бюджету и налогам, комиссия по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи и комиссия по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству. Участие в их работе как депутата от Всеволожского района позволит ускорить решение наших самых острых проблем.

– Как, с высоты своего парламентского опыта, вы оцениваете коллег по работе в ЗакСе?

– Полагаю, пока рано об этом говорить – должно пройти год-полтора, и тогда уже станет ясно, кто и что собой представляет, и зачем человеку нужен депутатский мандат. В целом я очень надеюсь на плодотворную совместную работу всех депутатских фракций, несмотря на различные подходы к решению насущных проблем Ленинградской области.

– А что лично для вас означает депутатский статус?

– Во-первых, депутат любого уровня должен понимать, что с момента вручения ему депутатского удостоверения он в глазах большого количества людей из обычного гражданина превращается в представителя власти. И от того, насколько точно и неукоснительно он будет соблюдать профессиональную и деловую этику, зависит авторитет и самого представительного органа. Это серьезная моральная ответственность.

Во-вторых, депутатский статус предоставляет возможность не только решать проблемы и исполнять наказы избирателей, но и выступать с законодательными инициативами, способными благотворно повлиять на экономические и общественные процессы в городе, регионе, стране в целом.

Так, работая в составе 6-го созыва областного ЗакСа, я, пользуясь депутатскими полномочиями, выступил с законодательной инициативой по семи законопроектам, четыре из них представил единолично, и три – в составе рабочей группы.

– Готовясь к нашей беседе, я ознакомилась с документом под лаконичным названием «Отчет депутата Александра Матвеева» по результатам работы в ЗакСе 6-го созыва. Семь страниц убористого текста с цифрами, датами, конкретными адресами… И огромное количество добрых дел – от «спасения» 530 автобусного маршрута и «консервации» здания конюшни в усадьбе Всеволожских до остановки коттеджного строительства на территории Румболовского парка и передачи его на региональный уровень с целью возможного финансирования его содержания за счет регионального бюджета…

– Работа в округе для меня – важная составляющая деятельности депутата. Не менее важная, чем работа в парламенте, а по затраченному времени – более продолжительная. Без работы с избирателями, без обратной связи, считаю, не бывает эффективной депутатской деятельности. И это не для красного словца, это искренне.

В приемную депутата со своими наказами, просьбами, пожеланиями и предложениями приходят десятки граждан, поступают сотни обращений – письменных, телефонных и так далее. Часть этих обращений становится основой для депутатских инициатив и запросов. Однако большее число писем и звонков – это адреса, по которым требуются конкретные и безотлагательные действия. Такую работу мы ведем совместно с администрацией Всеволожского района. Ни одно из обращений жителей не осталось без действий и ответа. Были направлены запросы в органы местного само-

управления, государственной власти, надзора в сфере прав потребителей, прокуратуру и другие ведомства. Некоторые вопросы решались на месте, для каких-то – хватило одного телефонного звонка, а некоторые до сих пор остаются на контроле в статусе незакрытых.

Есть еще такой инструмент, как депутатский фонд. Ежегодно каждый депутат, зная потребности своего округа, имеет возможность распределять средства на улучшение материально-технической базы бюджетных учреждений и на некоторые объекты благоустройства общественных территорий. За мой пятилетний депутатский срок все городские бюджетные учреждения, а именно школы, детские сады, техникум, больница, школа искусств, ДДЮТ, подростковые клубы, детская спортивная школа, получили средства депутатского фонда.

На 11 детских и 6 спортивных площадках установлено новое уличное оборудование. Выполнен ремонт придомовой территории во дворах пяти многоквартирных домов.

– Насколько я знаю, вы довольно часто помогаете жителям из собственных средств…

– Есть такие моменты, когда помощь требуется срочно, и тут уж не до бухгалтерии. Например, все помнят взрыв в доме на ул. Добровольского – нужно было арендовать квартиры для пострадавших, что я и сделал из собственных средств. Поездки творческих коллективов на фестивали в другие города, реабилитация и новогодние подарки для детей-инвалидов, организация футбольных и волейбольных турниров, призы участникам лыжных соревнований – перечислять можно долго. И я рассказываю это не для того, чтобы люди подумали – ах, какой он добрый и щедрый, нет. Мой принцип – помогать тем, кто действительно остро нуждается в этом. Вот и всё.

– Ожидают ли нас в ближайшем будущем какие-то изменения?

– У нас в районе каждый месяц, каждую неделю происходят какие-то события, чаще всего – позитивные. Строительство и реконструкция дорог, открытие парков и современных общественных пространств, новых социальных и культурных объектов – это есть, и это будет. Это меняет нашу жизнь к лучшему.

В недалекой перспективе нас всех ожидает новая реформа местного самоуправления – в Государственную Думу уже внесен соответствующий законопроект. В случае его принятия перестанет существовать нынешняя двухуровневая организация МСУ. Проще говоря, будут упразднены администрации и советы депутатов городских и сельских поселений, появятся всего три вида муниципальных образований – городской округ, муниципальный округ и внутригородская территория городов федерального значения.

Таким образом, карта административно-территориального устройства Ленобласти подвергнется серьёзному перекраиванию, что, безусловно, затронет напрямую и Всеволожский район. Многие положения могут вступить в силу уже с начала 2023 года. Пока трудно сказать, будет ли это способствовать или, напротив, притормозит развитие района – время покажет.

– Остается ли у вас время на отдых?

– Я не робот, и, конечно, отдых необходим. В свободное время, которое, к сожалению, выпадает нечасто, занимаюсь спортом. Если зима – то это любимые лыжи. Также я увлекаюсь мотоспортом, во время отпуска с командой единомышленников колесим на мотоциклах и по российским просторам, и по «европам». Нравятся также поездки на квадроцикле по болотам и лесным тропам.

– Семья не ропщет из-за вашей постоянной занятости?

– Мне очень повезло с супругой – это не только любимая женщина, но и мудрый, осознанный человек. В браке мы уже 26 лет, воспитали троих сыновей, и я очень надеюсь, что они состоятся и в профессии, и в семейной жизни, смогут реализовать все свои возможности.

– Александр Валентинович, вам исполняется 50 лет – что, на ваш взгляд, уже поздно для этого возраста, а что – еще рано?

– Честно, никогда не думал на эту тему… Полагаю, что в современном мире с его развитыми технологиями, коммуникативными возможностями ничего не поздно – человек в любом возрасте может начать заниматься творчеством, самообразованием, спортом, бизнесом. А о себе могу сказать так: итоги мне подводить рано, а всё остальное – не поздно.

Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить своих земляков, жителей Всеволожского района, с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелать всем крепкого здоровья, профессиональных успехов, семейного и финансового благополучия. Пусть в нашей жизни будет как можно меньше всяких потрясений и как можно больше спокойствия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива Александра МАТВЕЕВА