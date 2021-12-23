Ленинградской битве посвятят отдельный музейный комплекс

Область планирует создать единый музейный комплекс, посвященный Ленинградской битве. В него войдут действующие сегодня музеи «Дом авиаторов», «Прорыв блокады Ленинграда», «Кобона: Дорога жизни», музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни», памятники «Зеленого пояса Славы», а также народный музей Дороги жизни в деревне Коккорево, который откроется для посетителей в мае 2022 года.

Об этом рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области— председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой на заседании Правительства Ленинградской области.

«Я поддерживаю создание единого комплекса, посвященного Ленинградской битве. Это правильно. Тогда мы сможем через единое финансирование давать возможность туристам смотреть наши памятники, ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Пресс-служба областного правительства