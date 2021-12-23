Жители Санкт-Петербурга признали Охта парк лучшим загородным отелем

В декабре 2021 года прошла ежегодная церемония награждения Санкт-Петербургской городской премией «Фонтанка.ру – Признание и Влияние». Победителей этой премии выбирали путём народного голосования. Жители Санкт-Петербурга выдвинули Охта парк на первое место в номинации «Загородный отдых».

В этот же месяц в Санкт-Петербурге был обнародован список «Топ 100 ресторанов и отелей Петербурга на 2022 год». И в этом списке Охта парк стал победителем в номинации «Лучший загородный отель».

Теперь этот отель приглашает всех желающих. С конца ноября 2021 года и до середины марта 2022 года здесь будет работать Зимняя ярмарка. Ежедневно будут открыты около десяти павильонов, предлагающих блюда разных народов мира. Для детей предлагаются колесо обозрения, разноцветная цепочная карусель, призовая аркада, пневматический тир. А самое главное – красивый Лесной каток. Все эти аттракционы – платные, но если вы просто захотите погулять по территории курорта, то вам надо будет заплатить только за вход и парковку машины. А вот по понедельникам (исключая праздничные дни) вход для всех граждан будет бесплатным, в то время как все аттракционы будут работать по-прежнему.

Материал подготовила Людмила ОДНОБОКОВА