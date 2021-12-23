Во Всеволожском районе отметили лучших предпринимателей

22 декабря в актовом зале администрации Всеволожского района чествовали лучших предпринимателей. В рамках конкурса победителями были признаны 28 представителей делового сообщества.

Специальная комиссия отбирала претендентов по нескольким критериям. Внимание обращали на устойчивое развитие бизнеса, отсутствие задолженности по налоговым отчислениям и участие в муниципальных программах по развитию района. Строгое жюри акцентировало не только на крупный бизнес с большими оборотами, но и оценивало мелких предпринимателей, которые сделали рывок в непростых условиях.

В конкурсе появилась новая номинация, в которой награждали бизнесменов, оформивших ковид-паспорта. Грамоты получили и те, кто во время пандемии протянул руку помощи и поддержал социальные учреждения.

– Хочу сказать вам спасибо, что развиваете экономику, открываете новые рабочие места, – отметил, вручая награды лучшим, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Было трудно, но деловое сословие нашло в себе силы продолжать работу. Отрадно, что в 2021 году количество малых предприятий и самозанятых граждан выросло на 13%, а за последние пять лет число субъектов малого бизнеса увеличилось вдвое. Это хорошая цифра, которая говорит о развитии бизнеса во Всеволожском районе.

Стоит отметить, что Фонд развития предпринимательства выделяет микрозаймы под низкие проценты. Кроме того, для поддержки начинающих предпринимателей увеличены стартовые субсидии.

– Наше предприятие по производству мебели в Лепсари работает с 2016 года, – рассказывает главный бухгалтер «Барокко Плюс» Любовь Осеева. – Очень рада, что мы заняли первое место в номинации «Лучшее производственное предприятие». Сегодня у нас трудится 17 сотрудников. Замечаем, что деловая активность падает. Часть маленьких магазинов, куда мы поставляли продукцию, закрылись. Тяжело, но мы не теряем оптимизма. Благодаря льготному кредитованию предприятие получило от Фонда развития предпринимательства средства, которые были потрачены на оборудование. Это позволило нам частично нарастить темпы производства.

Как недавно отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: «Предприниматели – это особые целеустремлённые люди, готовые рисковать, подстраиваться под изменчивый мир, проявляя упорство. Все это привело к тому, что бизнес в регионе пошел в рост. И это против тренда, который сложился в России».

– Как и во всем мире, ковид повлиял на деловую активность и наших предприятий, – ответил на вопрос корреспондента «Всеволожских вестей» Андрей Низовский. – Некоторые отрасли пострадали больше, некоторые меньше. Администрация вела активный диалог с бизнесом, стараясь очертить болевые точки и поддержать предпринимательское сословие, которое находилось в непростой ситуации. Сейчас в процессе проектирования строительство бизнес-инкубатора во Всеволожске. Предыдущий проект оказался не совсем удачным. Но мне не очень нравится слово «бизнес-инкубатор». Давайте лучше переименуем его в деловой центр для стартапов. Планируется, что проектные работы завершатся в начале следующего года.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА