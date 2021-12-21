Морозовский «Феникс» станцевал на первое место

Студия современного танца «Феникс» (руководитель Анна Анисимова) из поселка им. Морозова 19 декабря успешно выступила в Международном творческом фестивале-конкурсе «Вдохновение Планеты» в городе Кировске.

Как сообщает пресс-служба Морозовского поселения, конкурс проводился в очном формате, что помогло артистам почувствовать поддержку зрительного зала и окунуться в фестивальную атмосферу. Всего в конкурсе, который проходил в Кировском ДК, участвовали 60 танцевальных и акробатических коллективов.

Морозовские танцоры получили диплом 1 степени и отлично провели время – подведение итогов проходило с участием Деда Мороза, устроившего для участников зажигательное шоу.