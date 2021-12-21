Ленинградская панорама: Сто лет славного пути

2022 год для прокуратуры Ленинградской области ознаменован важным событием — 100‑летием со дня образования. Вот уже целый век прокуратура 47‑го региона вместе со всей страной переживает периоды подъема и лихолетья, ее сотрудники защищают государство и граждан от произвола и беззакония, зачастую жертвуя собственной судьбой.

В истории областной прокуратуры пока еще много белых пятен. Отрывочны сведения о людях, работавших в «аппарате» и в глубинке в первые десятилетия. Недостаточно исследовано участие сотрудников прокуратуры в финской кампании. Много неизвестных страниц в истории Великой Отечественной войны.

Эти пробелы во многом восполняет уникальное издание, увидевшее свет в 2012 году. Книга «Прокуратура Ленинградской области. Очерки новейшей истории» содержит малоизвестные архивные материалы: документы, фотографии, анкетные данные. Авторы по крупицам собирали информацию, чтобы вернуть из забытья имена людей, неуклонно стоявших на страже закона.

Так, никогда ранее целенаправленно не собирались сведения о сотрудниках прокуратуры, призванных в ряды РККА в 1939 году, когда была развязана война с Финляндией. Удалось найти упоминания о 89 призывниках, лишь пятеро из которых в 1940 году вернулись на службу. Очевидно, что этот список неполон.

О героях Великой Отечественной, вышедших на непримиримый бой с фашизмом из стен областной прокуратуры, свидетельствуют только узковедомственные документы. А ведь только по официальным данным на фронт было призвано 107 человек, при этом исследователи полагают, что цифра занижена минимум вдвое. Прокурорские работники не только уходили на фронт, но и вступали в ряды ополченцев, в истребительные батальоны. Мало что известно о тех, кто, следуя предписанию до последнего момента оставаться на местах, попал в окружение и влился в партизанское движение.

Вот лишь один пример — судьба прокурора Дедовичского района (до 1944‑го район был в составе Ленинградской области, ныне входит в Псковскую) Владимира Ивановича Лильбока. Он не только вое­вал в составе партизанского отряда «Грозный», но даже входил в его руководство, был членом «оргтройки», направлявшей работу более мелких отрядов. Известно, что в ноябре 1941‑го «тройка» базировалась в дер. Барсуки, а с декабря — в дер. Дубовке. Впоследствии «Грозный» вошел в 12‑ю Приморскую партизанскую бригаду.

В марте 1942‑го В. И. Лильбок в составе партизанской делегации пришел в осажденный Ленинград с продовольственным обозом из 200 подвод, который встречал сам Жданов. Представьте этот невероятный маршрут: из лесов, окруженных врагом, через непроходимые Рдейские болота — на Валдай. Затем Боровичи — Хвойное — Ефимовский — Тихвин — Кобона — Ладожское озеро. Путь пересекал линию фронта и ледяные просторы Ладоги, простреливаемой немцами. Это уже подвиг! Но в официальном списке призванных на фронт или ушедших в партизаны из прокуратуры фамилии Лильбок нет.

Или взять такой малоисследованный эпизод, как перевод аппарата прокуратуры в Тихвин. Осенью 1941 года близость к Ленинграду немцев, стремящихся замкнуть вокруг города второе, внешнее кольцо блокады, заставила областную прокуратуру вместе с правительственными учреждениями выехать в «запасную столицу» и оказаться лицом к лицу с врагом.

Прокурор Ленобласти М. Д. Балясников по распоряжению обкома создал две дублирующие площадки. Первая разместилась в Тихвине, в деревянном домике, где были тяжелейшие условия для работы. Приказы первый заместитель облпрокурора С. А. Мусина писала от руки в школьной тетрадке. Кроме Софьи Александровны, сюда было прикомандировано всего два человека, и основная работа легла на плечи местной прокуратуры. Местом второй точки определили пос. Ефимовский, в 40 км на юго-запад от Тихвина. Здесь работали Балясников и 22 сотрудника. Решение оказалось стратегически верным. Хотя Тихвин, как казалось, расположен безопаснее, 8 ноября немцы вошли в город. Мусина чудом выскольз­нула из ловушки — на служебной машине, преследуемой немецким танком…

На какие годы из этого славного столетия ни обратить внимание, всегда встретятся яркие личности — высокопрофессиональные, верные служебному долгу. Служение букве закона, обеспечение порядка и борьба с преступностью никогда не были легкими задачами. Все сотрудники прокуратуры Ленинградской области, вне зависимости от занимаемой должности, оставили свой след в истории ведомства и достойны глубокого уважения.

Подготовила Мила Дорошевич

На фото: такой партизанский обоз с продовольствием для блокадного Ленинграда сопровождал прокурор Дедовичского района Владимир Лильбок (фото 1942 г.)

Прокуратура Петроградской (с 1924 г. — Ленинградской) губернии учреждена 30 мая 1922 года. 1 августа 1927-го преобразована в прокуратуру Ленинградской области.