В Ленобласти назвали самые популярные имена малышей

По данным Управления ЗАГС по Ленинградской области за одиннадцать месяцев в 47-м регионе родились 12 101 ребенок, из них 6 375 мальчиков и 5 726 девочек. Счастливыми родителями двойни стала 271 пара, а тройни — 13 пар.

Самыми популярными именами для новорожденных мальчиков стали Максим, Александр и Михаил, а девочек — София, Мария или Алиса. Среди редких имен Валентин, Евдоким, Зинаида, Алла, Лукерья. Всего в Ленинградской области в 18 отделениях ЗАГС трудятся 86 сотрудников. Больше всего сотрудников во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах.

– В будущем году у нас большие задачи, – говорит глава областного Управления ЗАГС Мария Страхова. – Необходимо передать часть областного архивного фонда в Центральный государственный архив, осуществить переход на цифровой формат актов гражданского состояния. Как правило, большая часть нашей деятельности связана с архивом. Но мы будем продолжать регистрировать акты гражданского состояния о рождении, браке, смене фамилии. По последним данным, за 11 месяцев в Ленинградской области было заключено более 7,6 тысячи браков. Средний возраст супругов — 30–34 года.

– Коллектив, которым я руковожу, это команда единомышленников, которая движется к одной цели и с пониманием относится к поставленной государственной задаче, – отметила руководитель Всеволожского отделения ЗАГС Юлия Шемякина. – У нас всегда много работы: число жителей Всеволожского района растет в геометрической прогрессии. Сложно обслуживать район, в котором четыре крупных города: Кудрово, Мурино, Сертолово и Всеволожск. Но в Управлении с пониманием относятся к трудностям и иногда выходят работать в выходные.

По словам Юлии Шемякиной, имена, популярные у малышей Всеволожского района, ничем не отличаются от трендов Ленинградской области: у девочек лидирует София, у мальчиков – Максим.

Ирэн Овсепян