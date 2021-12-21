В Кузьмоловском завершен первый этап реконструкции водоочистных сооружений

Торжественное открытие водоочистных сооружений в поселке состоялось 16 декабря. В 2020 году ООО «Северо-Запад Инжиниринг» получило положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации по ВОС Кузьмоловского.

Как сообщает пресс-служба Кузьмоловского поселения, работы по первому этапу реконструкции Кузьмоловских ВОС завершились. На новых очистных сооружениях используется современная технология очистки воды с применением ультрафильтрационных поливолоконных мембран крупнейшего азиатского производителя. Подобная система осуществляет высококачественную очистку и исключает влияние сезонных изменений качества природной воды.

ВОС позволят обеспечить доступ потребителей к качественной питьевой воде в обход старых очистных сооружений на территории «Прикладной химии». Кроме того, ожидается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, что придаст импульс дальнейшему развитию не только Кузьмоловского поселения, но и Бугров, Мурино, Нового Девяткино.