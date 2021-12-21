В деревне Вартемяги открывается библиотека

23 декабря в деревне Вартемяги на Приозерском шоссе, д. 71А состоится торжественное открытие новой библиотеки. Для всех любителей книг и уютной атмосферы сотрудники подготовили небольшую праздничную программу.

Участники смогут лично перерезать красную ленточку и почаевничать. А артисты театра праздника «СоЛу» создадут особенное настроение и подарят море впечатлений. Гостей будут ждать в 16.30. Программа рассчитана на час, однако угощать чаем и конфетами в библиотеке будут до закрытия.

Желающих записаться в библиотеку просят не забывать паспорт. По всем вопросам о работе библиотеки и книжном фонде можно связаться с библиотекарем Оксаной Шаровой по телефону 8 911 225-41-08.