В администрации Всеволожского района появилась «Елка желаний»

Всеволожский район присоединился ко всероссийской акции «Елка желаний». В здании местной администрации новогоднее дерево украсили ангелы-открытки, внутри которых написаны мечты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Первого «ангела» с ёлки снял глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

– Сегодня же куплю подарок для Кати, о котором рассказал мне ангел, и передам Деду Морозу и Снегурочке, которые до Нового года обязательно развезут подарки ребятам! – пообещал глава районной администрации.

Отметим, что сорвать «ангела» с мечтой ребенка может любой желающий. Подарки оставляются в администрации вместе с открыткой, откуда они будут перенаправляться получателям.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»