Юные читатели Ленобласти назвали лучшие книги и библиотеки

Подведены итоги ежегодного рейтинга лучшей детской литературы по мнению юных читателей 47-го региона. Члены Детского читательского жюри при Ленинградской областной детской библиотеке выбрали десятку лучших книг 2021-го, назвали лучшие библиотеки и читателей этого года.

Так, в номинации «Детская библиотека года» победили Сланцевская и Приозерская детские библиотеки. «Читателями года» стали Алина Преснякова из Сланцев и Даниил Баязитов из Выборга ― авторы идей в чтении и замечательные собеседники, которым нравится быть в центре интеллектуальных событий.

В «Десятку лучших книг 2021», по мнению ленинградской детской аудитории, вошли «Держиоблако» Анастасии Строкиной, «Лучшая» Аси Петровой, «Дом за радугой» Катерины Мурашовой, «Вальхен» Ольги Громовой, «Транссиб. Поезд отправляется!» Александры Литвиной и Анны Десницкой, «Койот Санрайз. Невероятная гонка на школьном автобусе»» Дэна Гемайнхарта, «Гипс» Анны Вольтц, «Давай поедем в Уналашку» Анны Красильщик, «Бежать нельзя остаться» Алексея Олейникова, «Прогулка по прямой» Анны Ремез.